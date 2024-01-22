Проезд через мост на остров Русский ограничили во Владивостоке из-за непогоды

Уточняется, что для остального транспорта скорость проезда ограничили до 40 километров в час. По информации пресс-службы администрации Владивостока , автобусы, следующие на Русский, будут доезжать до остановки «Улисс», а затем разворачиваться в районе моста и следовать обратно в город. Находящиеся на острове автобусы будут курсировать по маршруту «Океанариум - Мост - Океанариум».

На остановках «ДВФУ», «Океанариум» и «Мини-ТЭЦ» три автобуса используют в качестве пунктов обогрева.

Мэрия пообещала оперативно сообщать жителям обо всех изменениях в движении автобусов в зависимости от погодных условий.

Ранее стало известно, что из-за сильного ветра во Владивостоке сорвало крыши двух зданий. Информации о пострадавших не появлялось.