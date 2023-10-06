Проекты Москвы по повышению бюджетной грамотности стали лучшими в России

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Брошюру «Путеводитель по бюджету города Москвы. Бюджет для граждан на 2023–2025 годы» отметили в номинации «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан».

Ежегодное издание включило информацию о приоритетных направлениях городской бюджетной политики, условиях формирования и параметрах бюджета Москвы, структуре доходов и расходов, а также государственном долге столицы. В путеводителе представили информацию о госпрограммах в виде схем, рисунков и инфографики.

Брошюру можно использовать в образовательных учреждениях и на мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности населения.

Третье место в номинации «Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике» также занял московский проект - поезд, посвященный финансовой грамотности, который курсировал по Сокольнической линии в течение полугода.

Более 845 тысяч пассажиров посетили этот поезд и могли обновить свои знания о финансах. В вагонах поезда размещали полезные советы о налоговых вычетах и льготах, а материалы сопровождались QR-кодами с ссылками на официальные источники.

Всероссийский конкурс «Бюджет для граждан» проводится ежегодно Министерством финансов и Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

Ранее компания «Мираторг» из Домодедова стала экспортером года в двух номинациях.