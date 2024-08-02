Проект закона об обязанности родителей содержать детей до 23 лет объяснили в Госдуме

По его словам, такая планка связана с тем, что именно 23 года являются предельным возрастом для получения высшего образования после средней школы.

«Здесь речь о том, чтобы граждане занимались образованием, особенно на бюджетных местах. Они не должны параллельно работать, искать средства к существованию и пропитанию. Считаем правильным, чтобы детей из гнезда выбрасывали не в 18 лет, а если они поступили в вуз, немного продлить этот период до конца обучения», - отметил парламентарий.

Отдельно депутат отметил, что случаи, когда дети могут подать в суд на родителей за плохое содержание, единичны и несвойственны российской культуре.

В документе отмечается, что при отсутствии между родителями соглашения об уплате алиментов их размер определит суд , причем в твердой денежной сумме.