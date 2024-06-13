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По подсчетам организаторов, в стране живут 146 миллионов человек. Проект предложил объединиться и показать, какими разными могут быть россияне.

«Делайте фото с паспортом и делитесь им в комментариях», - заявили общественники.

День России отпраздновали 12 июня. В Воскресенске стартовал тематический автопробег по городам Подмосковья. В 90 парках региона устроили праздничные мероприятия с участием 245 тысяч человек. В Химках провели выставки, квесты и мастер-классы.

Пользователи соцсетей смогут присоединиться к акции в честь Дня России. Платформа «Россия - страна возможностей» предложила в своем Telegram-канале публиковать фотографии с паспортом.