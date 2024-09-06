06 сентября 2024, 08:57

Проект РКН о регистрации блогеров-тысячников удалили с сайта правовых актов

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Роскомнадзор удалил проект о порядке регистрации блогеров, чья аудитория превышает 10 тысяч пользователей. Документа больше нет на сайте нормативных правовых актов.

Подготовленный РКН документ о регистрации блогеров-тысячников появился на сайте правовых актов 5 сентября. Согласно проекту, ведомство хочет получать от владельцев блогов и администраторов каналов такую информацию, как название канала и ссылка на него, персональные данные владельцев и IP-адреса их компьютеров.

Документ предполагал, что сведения о наименовании персональной страницы будут общедоступными. Обсуждение проекта планировали завершить до 2 октября, сам документ должен был вступить в силу с 1 ноября 2024 года.

При переходе на необходимую страницу появляется надпись: «Проект удален. Кажется, что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует».

Роскомнадзор Блогеры
06 сентября 2024, 08:08
Кремль призвал к цензуре в «период острого воспаления»
РИА «Новости»
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Распространение информации ограничивать нельзя, но в условиях боевых действий цензура необходима. Об этом в интервью ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Свобода слова должна быть, если выйти из «периода острого воспаления», добавил пресс-секретарь российского лидера.

«Когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», - подчеркнул он.

По его мнению, Россия вышла на уровень критической конфронтации с государствами коллективного Запада. Самые уважаемые международные масс-медиа зачастую не гнушаются говорить неправду. Это негативная динамика, и уподобляться им нельзя, отметил Песков.

Президент Владимир Путин 2 сентября дал интервью монгольской газете «Оноодор» и рассказал, что в России есть свобода слова - это твердо гарантировано Конституцией. От СМИ лишь требуется соблюдать законодательство.

Кремль Дмитрий Песков Журналистика
06 сентября 2024, 05:47
Эксперт оценил предложение по созданию детских сим-карт в России
Freepik
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Информационная безопасность и обучение детей работе с данными являются очень важными задачами воспитания. Об этом заявил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов в беседе с RuNews24.ru.

Так он прокомментировал предложение первого зампреда комитета ГД по защите семьи Татьяны Буцкой создать сим-карты для детей. На таких модулях разрешили бы бесплатно посещать сайты с обучающими программами и ограничили бы доступ ко «взрослым» играм.

По словам Пегова, некоторые медиасервисы уже сформировали специальные тарифы для несовершеннолетних пользователей. В них включен показ только детского и безопасного контента.

Пегов отметил, что в обязанность оператора входит предоставление пользователю доступа в социально значимые интернет-пространства, даже если у клиента нет денег на счету. Специалист предложил построить принцип детских тарифов по похожему принципу. Они будут пускать только на те сайты, которые есть в списке утвержденных.

При этом, по мнению Пегова, эффективнее повысить компьютерную грамотность и ответственность родителей. Тогда бы не потребовались детские тарифы.

Ранее директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук рассказал, что мошенники начали привлекать детей в качестве посредников при проворачивании афер. По его данным, аферисты создали сети «дропперов» из несовершеннолетних, которые откликнулись на объявления о подработке.

Дети Россия Технологии
05 сентября 2024, 13:43
«Одноклассники» начали скрывать сообщения от незнакомых пользователей
РИА «Новости»
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Разработчики соцсети «Одноклассники» создали специальный раздел для сообщений от незнакомцев. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

В соцсети появилась специальная настройка, которая устанавливает ограничение на добавление пользователя в группу или чаты. Благодаря этим обновлениям на сайте минимизируются навязчивое общения и спам.

В пресс-службе объяснили, что в раздел «Запросы» будут попадать все сообщения от посторонних, даже в том случае, если с ними есть общие знакомые.

Ранее аналитики социальной сети «Одноклассники» и сервиса «СберПодбор» выяснили, что почти половина работодателей считают важным заполнение графы «Хобби» в резюме. Примерно 40% компаний обращают внимание на увлечения потенциальных работников, сообщил RT.

Соцсети Россия
05 сентября 2024, 13:06
«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов
РИА «Новости»
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В России все больше детей надевают маски или костюмы животных и имитируют их повадки: бегают на четвереньках, прыгают, а иногда набрасываются на прохожих. Безобидное хобби и игра стали проблемой, заявил в беседе с 360.ru политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, движение квадроберов следовало бы признать экстремистским.

«Ничего милого и безобидного в нем нет. Это такая новая лайтовая и искусственно замаскированная под детскую шалость форма экстремизма и деструктивной идеологии, которая внедрена внешними силами, прежде всего западными», - заявил эксперт.

Моральное разложение общества В основе движения, по мнению эксперта, лежат идеологические постулаты, по которым дети теряют человеческий облик. Подражание животным приводит к утрате моральных качеств и разложению общества.

«Мы понимаем, если человек скачет на четырех лапах, а не на двух ногах, и вместо того, чтобы разговаривать, лает или мяукает - он в принципе не должен и не обязан с точки зрения своего внутреннего состояния руководствоваться какими-то моральными человеческими принципами и качествами. Ему этого не надо. Он животное, а не человек», - подчеркнул Ярошенко.

В конечном счете, добавил политолог, это еще и замаскированная игра с гендерами. Ровно то же самое, что происходит на Западе, когда мальчик может идентифицировать себя девочкой и наоборот. Это сообщество, несмотря на сетевую структуру, а значит существуют и те силы, которые им управляют.

Детские группы смерти Политолог напомнил о группах «Синего кита», которые изначально только рассматривали как детскую шутку, шалость и игру.

«А потом все это закончилось десятками миллионов смертей детей. Вот здесь, может быть, тоже самое», - пояснил он.

Политолог предположил, что сначала дети будут скакать на четырех лапах и мяукать, а затем им скажут перебегать дорогу в неположенных местах, как это часто делают животные. Последствия могут оказаться самыми печальными.

Ранее певица Mia Boyka публично «оскорбила» девочку из Надыма , пришедшую к ней на концерт в маске кошки. Артистка вызвала школьницу на сцену, поинтересовалась, квадробер ли она, а затем отметила, что девочка очень красивая сама по себе и ей незачем быть кошкой.

*ЛГБТ - экстремистская организация, запрещенная в России.

Дети Россия Интервью Животные Запад Экстремизм

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