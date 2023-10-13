Проект реконструкции улицы Красный Луг утвердили в Москве
Проект реконструкции улицы Красный Луг согласовали в Москве. Работы пройдут на участке дороги недалеко от электродепо «Братеево» на Бесединском шоссе. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Запланированные работы проведут во время одного из этапов реконструкции и благоустройства участков подъездной дороги к электродепо «Южное».
«Будет выполнена реконструкция дороги от границы электродепо „Южное“ до выезда на Бесединское шоссе у торгового центра “ Парк хаус»», - уточнил Бочкарев.
Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева также подчеркнула, что прилегающую к участку территорию благоустроят. По задумке, рабочие реконструируют тротуар и бордюр и разобьют газон. Вдобавок частично улучшат системы электроснабжения и водоотведения.
Во время ремонтных работ особое внимание уделят безопасности пешеходов. Для водителей ограничат максимальную скорость, установят дорожные знаки и «лежачих полицейских», а также нанесут специальную разметку.
Ранее дорожный ремонт завершили на проспекте Мира в Москве.