Проект об исключении ОСАГО из обязательных документов прошел первое чтение

В пояснительной записке к документу уточнили, что предложили убрать обязательное заключение договора ОСАГО до совершения регистрационных действий. Парламентарии также рассмотрят возможность ввода процедуры прекращения регистрации по заявлению в случае похищения автомобиля.

Отмечается, что законопроектом предусмотрен обязательный осмотр транспортного средства, госучет которого ранее прекратили. Для этого владелец должен подать заявление на возобновление учета.

В сентябре Центробанк сообщил о повышении коэффициента территории по ОСАГО для приезжающих из недружественных стран в Россию фур почти в 18 раз. Повышение не коснулось мотоциклов и легковушек тех владельцев, которые оформляют договор ОСАГО при въезде на территорию РФ.