Проект о запрете усыновления детей иностранцами рассмотрят в ГД во II чтении

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С 1993 года, по данным спикера ГД, иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России.

«Чтобы оградить детей от потенциальных опасностей, устанавливаем запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола», - указал он.

На сегодняшний день никаких возрастные ограничения для юридической смены пола нет в 10 странах Европы. Речь идет об Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении и Швейцарии, пояснил Володин. В восьми европейских государствах есть минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании - с 12 лет, а в Бельгии - с 16 лет.

«Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», - подчеркнул парламентарий.

Отдельное направление работы - защита людей от пропаганды отказа от деторождения необходимо ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Для этого, по словам Володина, депутаты внесут дополнения в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола.

«Речь идет именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности», - подчеркнул он.

В настоящее время, продолжил председатель Госдумы, нужно делать все, чтобы новые поколения россиян росли ориентированными на традиционные семейные ценности.

* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.