12 ноября 2024, 08:11

Проект о запрете усыновления детей иностранцами рассмотрят в ГД во II чтении

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Во вторник, 12 ноября, в Госдуме рассмотрят несколько законопроектов о защите детей, семьи и традиционных ценностей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

С 1993 года, по данным спикера ГД, иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России.

«Чтобы оградить детей от потенциальных опасностей, устанавливаем запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола», - указал он.

На сегодняшний день никаких возрастные ограничения для юридической смены пола нет в 10 странах Европы. Речь идет об Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении и Швейцарии, пояснил Володин. В восьми европейских государствах есть минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании - с 12 лет, а в Бельгии - с 16 лет.

«Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», - подчеркнул парламентарий.

Отдельное направление работы - защита людей от пропаганды отказа от деторождения необходимо ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Для этого, по словам Володина, депутаты внесут дополнения в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола.

«Речь идет именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности», - подчеркнул он.

В настоящее время, продолжил председатель Госдумы, нужно делать все, чтобы новые поколения россиян росли ориентированными на традиционные семейные ценности.

* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.

Дети Госдума РФ
12 ноября 2024, 04:40
В Госдуме назвали уважительные причины для пропуска работы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Уважительными причинами для отсутствия сотрудника на работе считаются болезнь, объявленная чрезвычайная ситуация, стихийное бедствие и смерть родственника. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с РИА «Новости».

Также она отметила, что если человека нет на работе более четырех часов, то это можно считать прогулом. В любом случае, о ситуации нужно уведомить работодателя.

Ранее юрист Кирилл Константинов заявил, что с 1 сентября этого года руководство обязано указывать в приказах количество отработанных сотрудником сверхурочных часов.

Кроме того, сотрудники имеют право отказаться от дополнительной работы. Исключением считаются чрезвычайные ситуации. За первые два часа добавочной работы должны заплатить в полтора раза больше обычной ставки, а в последующие часы - в два раза.

Болезни Работа
11 ноября 2024, 22:35
Скончался автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В возрасте 94 лет скончался поэт и бард Андрей Сухарев. Об этом сообщил композитор Сергей Никитин у себя на странице в соцсети.

На его стихи было написано более 500 песен, в числе которых - «Александра». Она была написана в 1979 году совместно c композитором Сергеем Никитиным к титрам фильма «Москвa слезам нe верит».

Кино Песни Фильмы Музыка
11 ноября 2024, 19:59
Заявившие о подготовке теракта в «Крокусе» девушки извинились на видео
Пресс-служба МВД
Читайте нас в: Google Новости
Две жительницы Владимирской области извинились за видео, в котором заявляли о подготовке к теракту в «Крокус Сити Холле». Ролики с извинениями опубликовала пресс-служба регионального МВД.

Полицейские обнаружили видео в Сети 10 ноября. Они установили, что героинями ролика оказались две местные жительницы Александровского района - 17 и 18 лет.

«Девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре текущего года и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии она была опубликована в интернет-каналах общего пользования», - объяснили в пресс-службе МВД.

Против матери 17-летней девушки составили протокол об административном правонарушении. Обе героини ролика извинились и назвали свои действия неподобающими.

Девушки-блогеры записали скандальное видео в Москве. Свои «шутки» они посчитали удачными.

Видео Полиция Теракт в «Крокусе»
11 ноября 2024, 18:23
Путин поручил изучить возможность ввода блоков двух АЭС к 2032 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин поручил Росатому рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций к 2032 году. Список поручений опубликовала пресс-служба Кремля.

Ответственным за выполнение назначили гендиректора корпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Он представит доклад о результатах до 1 марта 2025 года.

Ранее Лихачев рассказал главе государства о зарубежных проектах и отчитался об итогах работы за год. Росатом подписал первый контракт на строительство малой АЭС в Узбекистане и обязался поставить топливо в Индию. Также корпорация нарастила вклад в экономику России и увеличила объем гражданской продукции до 52%.

Владимир Путин АЭС Росатом

Новости по теме