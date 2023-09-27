Проект о поправках в закон «Об экспорте газа» планируют принять в ГД в октябре
Законопроект о внесении поправок в закон «Об экспорте газа» планируют принять в Госдуме сразу во втором и третьем чтениях в октябре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета по энергетике Павла Завального.
Этим документом предусматривается право на экспорт сжиженного природного газа с месторождений на суше севернее 67-го градуса северной широты - с арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.
«Законопроект принят в I чтении, законопроект правительственный. Мы планируем в октябре принять его во II и III чтениях», - подчеркнул Завальный в ходе форума «Нефть и газ Сахалина».
Первое чтение документ прошел в мае.
Депутат обратил внимание, что другой законопроект, который касается расширения перечня компаний, обладающих исключительным правом на экспорт СПГ, рассмотрят на заседании комитета 11 октября, уточнил «Интерфакс».
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