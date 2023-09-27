Проект о поправках в закон «Об экспорте газа» планируют принять в ГД в октябре

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Этим документом предусматривается право на экспорт сжиженного природного газа с месторождений на суше севернее 67-го градуса северной широты - с арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

«Законопроект принят в I чтении, законопроект правительственный. Мы планируем в октябре принять его во II и III чтениях», - подчеркнул Завальный в ходе форума «Нефть и газ Сахалина».

Первое чтение документ прошел в мае.

Депутат обратил внимание, что другой законопроект, который касается расширения перечня компаний, обладающих исключительным правом на экспорт СПГ, рассмотрят на заседании комитета 11 октября, уточнил «Интерфакс».

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