06 декабря 2023, 10:19

Проект «Москва помогает» стал лауреатом международной премии

Сайт мэра и правительства Москвы
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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ провели церемонию награждения победителей международной премии «Мы вместе». Ее лауреатом стал проект «Москва помогает». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«В этом году на премию „Мы вместе“ было направлено почти 40 тысяч заявок со всей страны. Больше всего - от жителей столицы: 2,5 тысячи. Отмеченный жюри проект „Москва помогает“ почти за два года объединил свыше 55 тысяч человек и 500 организаций», - рассказала она.

Акция стартовала в феврале прошлого года. За это время удалось собрать свыше 3,6 миллиона различных товаров для жителей новых регионов России и приграничных территорий. Среди них - вещи, средства личной гигиены, питание для детей, продукты с длительным сроком хранения и многое другое.

Кроме того, для работы штабов создали специальный волонтерский корпус, в который вошли 14 тысяч человек.

Финалистов и победителей премии наградят грантами на реализацию проектов, а также им окажут содействие в организации мероприятий. Вдобавок у них будет возможность стать лауреатами государственной награды Российской Федерации и получить знак отличия «За благодеяние».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о роли волонтеров в помощи бойцам СВО.

Волонтеры Москва 2023
06 декабря 2023, 08:56
Защита обжаловала приговор администратору «Адских бабок»
РИА «Новости»
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Сторона защиты администратора Telegram-канала «Адские бабки» Ольги Архаровой опротестовала приговор суда. Об этом ТАСС рассказала ее адвокат Елена Федулова.

«Мы на данный момент подали короткую жалобу. Более мотивированную и подробную сделаем уже после полного ознакомления с протоколом заседания. С приговором мы не согласны, ввиду чрезмерно сурового наказания считаем его несправедливым», - сказала она.

Басманный суд Москвы 27 ноября приговорил Архарову к 4,5 года колонии общего режима, а также журналистку Александру Баязитову к пяти годам колонии общего режима. В протоколе дела уточняется, что потерпевшим по делу стал менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.

По данным суда и следствия, администраторы канала вымогали денежные средства за отсутствие порочащей информации в Telegram-каналах. В рамках дела также задержали специалиста по связям с общественностью Инну Чурилову, которая раскаялась в содеянном и признала свою вину в полном объеме.

Суд Telegram
06 декабря 2023, 08:49
Платформу «Город идей» дополнят для москвичей новыми темами в сфере предпринимательства
Сайт мэра и правительства Москвы
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В раздел «Предложить идею» сервиса «Город идей» добавили три новых ответвления в сфере предпринимательства. Они направлены на совершенствование городского проекта «Академия инноваторов». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь желающие смогут предложить свои мысли по развитию образовательных программ и расширить список тем, которые будут рассматривать предприниматели. Кроме того, на сайте собирают пожелания, какие мероприятия можно провести.

В разделе «Предложить идею» есть 56 тем по 12 сферам функционирования города. Уже 10 из них посвящены предпринимательству. Идеи горожан принимают в любое время, а лучшие из них реализуют в столице.

На платформе «Город идей» проводят тематические проекты, в которых жители также могут оставлять свои предложения. Теме предпринимательства посвятили три из них. Специалисты отобрали более 250 идей, 87% из которых уже осуществили в городе.

Например, благодаря инициативе москвичей в детских технопарках проходят увлекательные встречи и занятия по управлению беспилотными аппаратами и выращиванию продуктов питания на вертикальных фермах.

Ранее стартовал прием заявок на участие в инновационной программе для предпринимателей под названием Moscow Fast Track.

Бизнес Москва 2023
06 декабря 2023, 08:34
Правила выдачи льготной ипотеки предложили изменить в России
РИА «Новости»
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Минфин России внес на рассмотрение в правительство законопроект об изменении условий выдачи льготной ипотеки. Об этом сообщил «Интерфакс».

По информации источника издания, ведомство предложило снизить максимальную сумму кредита по льготной ипотеки до шести миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Кроме того, министерство предложило повысить минимальный первоначальный взнос при льготном кредитовании до 30%. Также ведомство намерено разрешить заемщику получать лишь один льготный кредит в рамках льготной ипотечной программы.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что кабмин решил повысить первоначальный взнос по семейной и льготной ипотеке. По его словам, в настоящее время объемы выдач кредитов по этим программам серьезно увеличились.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточняла, что ипотечный портфель за последний год вырос на 32%.

Россия Льготная ипотека
06 декабря 2023, 08:30
Московские школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Ученики столичных школ смогут сдать демонстрационный экзамен и получить дополнительные баллы при поступлении в университеты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь учащиеся 12-18 лет, которые занимаются углубленно какими-то дисциплинами, смогут проверить свои навыки. Подать заявку на участие можно до 14 января.

В этом году экзамен пройдет в два этапа. Отборочный пройдет в формате онлайн и состоится в январе–феврале на образовательной платформе Moodle. Например, в задании по компетенции «Разработка настольных приложений» необходимо решить задачи по информатике, а также рассчитать и разработать компьютерную программу c графическим интерфейсом.

На заключительный этап нужно прийти лично. Он продлится с марта по май на площадках федеральных вузов столицы. Ребят ждут задания в сфере программирования и электроники. Кроме того, им предстоит сделать эскизный дизайн-проект изделия и другие задания.

Список компетенций, вузов-партнеров и другие подробности можно посмотреть на сайте образовательного комплекса «Воробьевы горы».

Школы Школьники Сергей Собянин Москва 2023

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