Проект «Москва помогает» стал лауреатом международной премии

«В этом году на премию „Мы вместе“ было направлено почти 40 тысяч заявок со всей страны. Больше всего - от жителей столицы: 2,5 тысячи. Отмеченный жюри проект „Москва помогает“ почти за два года объединил свыше 55 тысяч человек и 500 организаций», - рассказала она.

Акция стартовала в феврале прошлого года. За это время удалось собрать свыше 3,6 миллиона различных товаров для жителей новых регионов России и приграничных территорий. Среди них - вещи, средства личной гигиены, питание для детей, продукты с длительным сроком хранения и многое другое.

Кроме того, для работы штабов создали специальный волонтерский корпус, в который вошли 14 тысяч человек.

Финалистов и победителей премии наградят грантами на реализацию проектов, а также им окажут содействие в организации мероприятий. Вдобавок у них будет возможность стать лауреатами государственной награды Российской Федерации и получить знак отличия «За благодеяние».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о роли волонтеров в помощи бойцам СВО.