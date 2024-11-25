25 ноября 2024, 16:24

Проект «Без срока давности» назвали важным для сбережения исторической памяти

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Президент Владимир Путин поприветствовал участников Международного форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти». Глава государства указал на важность проекта, сообщили на сайте Кремля.

«Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели - сбережению нашей исторической памяти», - подчеркнул российский лидер.

Программа также способствует патриотическому воспитанию молодежи, добавил Путин.

Он назвал нынешний форум особенным. На мероприятии впервые представят ранее неизвестные архивные документы, свидетельствующие о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны, судебные материалы и другие важные доказательства жестоких преступлений нацистов.

Через два дня Путин отправится в Казахстан на переговоры с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Президенты примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества.

Владимир Путин Великая Отечественная война
25 ноября 2024, 11:45
В Госдуме предложили индексировать маткапитал ежеквартально
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Депутаты Госдумы выступили с предложением пересматривать размер материнского капитала не раз в год, а каждый квартал. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Депутат Сардана Авксентьева отметила, что предложение о пересмотре размера выплат возникло из-за роста цен на жилье и образование. По этой причине покупательная способность маткапитала снизилась, что особенно заметно в третьем и четвертом кварталах года.

«Реальная покупательная способность материнского капитала в четвертом квартале 2023 года снизилась на 14% по сравнению с первым кварталом 2023 года, поскольку материнский капитал был проиндексирован только в феврале 2024 года», - подчеркнули авторы инициативы.

В случае принятия проекта покупательная способность маткапитала будет сохраняться в течение года. Для пересмотра размера выплат не потребуются дополнительные бюрократические процедуры или средства из бюджета, добавили авторы проекта. Процесс можно автоматизировать через имеющиеся механизмы индексации.

Ранее депутат ГД Светлана Бессараб сообщила, что размер маткапитала доведут до одного миллиона рублей за три года. По ее словам, в 2024 году число заявок на выплаты вырастет до 1,4 миллиона.

Госдума РФ Депутаты
25 ноября 2024, 10:48
В России захотели в 6 раз увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО
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В России могут увеличить сумму штрафа за езду без полиса ОСАГО в шесть раз. Законопроект опубликовали в базе Госдумы.

Как отметил «Коммерсант» , в прошлом году езда без ОСАГО стала одним из самых распространенных правонарушений у водителей.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, без полиса ездят 7-10% российских водителей. В Госдуме предложили увеличить штраф за подобное нарушение с 800 до пяти тысяч рублей. При этом стоимость оформления ОСАГО составляет почти 8 тысяч.

Фиксировать нарушения будут с помощью дорожных камер. Однако некоторые эксперты сомневаются в эффективности этой меры, потому что автоматические камеры смогут проверять полисы не раньше осени 2026 года, а сотрудники ГИБДД перестанут просить у автомобилистов этот документ с 1 марта 2025 года.

Ранее комитет ГД по финансовому рынку одобрил законопроект , который подразумевает оформление ДТП через «Госуслуги». Авторы инициативы считают, что так водители смогут чаще оформлять европротоколы без привлечения ГАИ.

Штрафы ДТП ГИБДД Россия Водители ОСАГО
25 ноября 2024, 10:05
Более 500 человек застряли в аэропорту Норильске из-за метели
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Более 500 человек не могут улететь из Норильска из-за непогоды. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В международном аэропорту Норильск имени Николая Николаевича Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий (метель) ограничен прием и вылет воздушных судов», - заявили в пресс-службе.

По информации прокуратуры, из-за сложных погодных условий задержаны рейсы в Москву, Новосибирск, Красноярск и Сочи.

Похожая ситуация произошла в трех московских аэропортах 21 ноября. В Шереметьеве, Домодедове и Внукове перенесли время вылета и прилета некоторых самолетов. В этот день столицу и Подмосковье накрыл шквалистый ветер с дождем.

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов ранее отмечал, что пассажир может вернуть деньги при задержке рейса в отдельном случае - если самолет не прилетел вовремя по вине перевозчика.

Туризм Самолеты Погода
25 ноября 2024, 09:51
Гендиректор «Яковлева» и управляющий директор «Туполева» покинули свои посты
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Объединенная авиастроительная корпорация объявила о кадровых изменениях в руководстве управления гражданскими программами. Оставляют свои должности Андрей Богинский — генеральный директор ПАО «Яковлев» и Константин Тимофеев — управляющий директор АО «Туполев».

Объединенная авиастроительная корпорация объявила о кадровых изменениях в руководстве управления гражданскими программами. Оставляют свои должности Андрей Богинский - генеральный директор ПАО «Яковлев» и Константин Тимофеев - управляющий директор АО «Туполев».

«Функции управления деятельностью ПАО „Яковлев“ будет выполнять непосредственно генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании „Яковлев“», - отметили в пресс-службе ОАК.

Передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сосредоточить все ресурсы корпорации на решении конкретных задач, связанных с сертификацией и запуском серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров.

Ранее полномочия единоличного исполнительного органа АО «Туполев» были переданы в Объединенную авиастроительную корпорацию. Руководить деятельностью компании будет заместитель генерального директора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев, который также займет должность управляющего директора «Туполева».

Как сообщил источник «Коммерсанта» в авиационной отрасли, Богинский был уволен по решению премьер-министра Михаила Мишустина из-за неудовлетворительных результатов программы развития гражданской авиации. Другой источник предположил, что причиной отставки может быть переход Богинского на работу в правительство.

Ранее Центробанк объявил об уходе зампреда Ольге Скоробогатовой. В ЦБ ее считают одним из главных создателей множества значимых инновационных проектов на российском финансовом рынке. Скоробогатова стала драйвером развития платежных и финансовых технологий в Банке России.

Авиация Отставки Работа

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