Проект «Агенты безопасности» получил премию МВД России

О безопасности - ясно и понятно «Агенты безопасности» - уникальный проект для детей и подростков, который простым, доступным языком рассказывает детям школьного возраста о различных угрозах, которые их подстерегают в повседневной жизни или онлайн-пространстве, а самое главное - учит, как им противостоять. Кроме того, программа имеет и яркую профориентационную направленность. Школьники знакомятся с профессиями, представители которых обеспечивают безопасность в городе, на химпредприятии и в быту. Буквально каждую неделю для детей проходят увлекательные квесты и игры. Познавательные занятия проводят специалисты службы режима АО «Апатит», эксперты-криминалисты УМВД Череповца, госавтоинспекторы, кинологи, пожарные, спасатели и сотрудники ГИБДД.

«Участниками проекта стали учащиеся школ Вологодской области, дети работников АО „Апатит“, кадеты, воспитанники детских домов, а также трудные подростки, состоящие на учете в полиции. Уверены, что полученные знания помогут ребятам сориентироваться в непростых жизненных ситуациях, обезопасить себя и своих близких. Возможно, благодаря нашим занятиям, у кого-то из них появится желание посвятить себя правоохранительной деятельности», - отметил Алексей Смирнов, директор дирекции по экономической безопасности АО «Апатит».

Каждый может стать «Агентом» Вступить в ряды «Агентов», как это уже сделали тысячи ребят из Череповца, Вологды, Волхова и Балаково, может каждый школьник. Особое внимание организаторы проекта уделили детям, которые чаще других могут оказаться в опасных ситуациях.

«Участниками проекта стали учащиеся школ Вологодской области, дети работников АО „Апатит“, кадеты, воспитанники детских домов, а также трудные подростки, состоящие на учете в полиции. Уверены, что полученные знания помогут ребятам сориентироваться в непростых жизненных ситуациях, обезопасить себя и своих близких. Возможно, благодаря нашим занятиям, у кого-то из них появится желание посвятить себя правоохранительной деятельности», - отметил Алексей Смирнов, директор дирекции по экономической безопасности АО «Апатит».

Проект приобрел популярность, ребята рекомендуют его друг другу, стараются применять знания, полученные на занятиях, следовать правилам безопасного поведения и здорового образа жизни. А высокая оценка со стороны Министерства внутренних дел - еще одно яркое подтверждение его актуальности и эффективности.

«Считаю, что значительный опыт в работе с молодежью, накопленный творческой группой „Агентов безопасности“ и УМВД России по Вологодской области, достоин самого широкого тиражирования. Этот проект - настоящая школа безопасного поведения, помогающая подросткам распознавать риски, в том числе связанные с мошенничеством и другими противоправными действиями в сети интернет. Продолжая эту работу, мы делаем окружающий нас мир лучше и безопаснее», - прокомментировал присуждение премии генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Проект «Агенты безопасности» реализуется компанией с 2020 года. За это время его участниками стали более 5000 школьников. В 2022 году он перешагнул границы Череповца: новыми центрами «Агентов безопасности» стали Волхов (Ленинградская область) и Балаково (Саратовская область).

Специально для проекта была разработана атрибутика с особой эмблемой. Вступая в ряды «спецагентов», участники в подарок получают фирменный комплект: футболку, кепку, ручку и блокнот.

Проект приобрел популярность, ребята рекомендуют его друг другу, стараются применять знания, полученные на занятиях, следовать правилам безопасного поведения и здорового образа жизни. А высокая оценка со стороны Министерства внутренних дел - еще одно яркое подтверждение его актуальности и эффективности.

«Считаю, что значительный опыт в работе с молодежью, накопленный творческой группой „Агентов безопасности“ и УМВД России по Вологодской области, достоин самого широкого тиражирования. Этот проект - настоящая школа безопасного поведения, помогающая подросткам распознавать риски, в том числе связанные с мошенничеством и другими противоправными действиями в сети интернет. Продолжая эту работу, мы делаем окружающий нас мир лучше и безопаснее», - прокомментировал присуждение премии генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Над созданием «Агентов» работал авторский коллектив, в который вошли начальник штаба УМВД России по Вологодской области подполковник внутренней службы Денис Озорнин, начальник УМВД России по Череповцу полковник полиции Артем Суманеев, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Череповцу подполковник полиции Светлана Иванова, директор дирекции по экономической безопасности АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Алексей Смирнов, директор «Интерактивно-образовательного центра ФосАгро» Юлия Бондаренко.

Каждый может стать «Агентом» Вступить в ряды «Агентов», как это уже сделали тысячи ребят из Череповца, Вологды, Волхова и Балаково, может каждый школьник. Особое внимание организаторы проекта уделили детям, которые чаще других могут оказаться в опасных ситуациях.