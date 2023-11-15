15 ноября 2023, 13:26

Проект «Агенты безопасности» получил премию МВД России

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Совместный проект «ФосАгро» и УМВД России по Вологодской области «Агенты безопасности» стал лауреатом премии МВД России в социальной сфере «Святой Георгий». Проект реализуется Череповецким АО «Апатит», входящим в группу «ФосАгро», и региональным УМВД как часть долгосрочного соглашения о сотрудничестве в сфере профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения, выявления преступлений, организации деятельности народной дружины.

О безопасности - ясно и понятно «Агенты безопасности» - уникальный проект для детей и подростков, который простым, доступным языком рассказывает детям школьного возраста о различных угрозах, которые их подстерегают в повседневной жизни или онлайн-пространстве, а самое главное - учит, как им противостоять. Кроме того, программа имеет и яркую профориентационную направленность. Школьники знакомятся с профессиями, представители которых обеспечивают безопасность в городе, на химпредприятии и в быту. Буквально каждую неделю для детей проходят увлекательные квесты и игры. Познавательные занятия проводят специалисты службы режима АО «Апатит», эксперты-криминалисты УМВД Череповца, госавтоинспекторы, кинологи, пожарные, спасатели и сотрудники ГИБДД.

«Участниками проекта стали учащиеся школ Вологодской области, дети работников АО „Апатит“, кадеты, воспитанники детских домов, а также трудные подростки, состоящие на учете в полиции. Уверены, что полученные знания помогут ребятам сориентироваться в непростых жизненных ситуациях, обезопасить себя и своих близких. Возможно, благодаря нашим занятиям, у кого-то из них появится желание посвятить себя правоохранительной деятельности», - отметил Алексей Смирнов, директор дирекции по экономической безопасности АО «Апатит».

Каждый может стать «Агентом» Вступить в ряды «Агентов», как это уже сделали тысячи ребят из Череповца, Вологды, Волхова и Балаково, может каждый школьник. Особое внимание организаторы проекта уделили детям, которые чаще других могут оказаться в опасных ситуациях.

«Участниками проекта стали учащиеся школ Вологодской области, дети работников АО „Апатит“, кадеты, воспитанники детских домов, а также трудные подростки, состоящие на учете в полиции. Уверены, что полученные знания помогут ребятам сориентироваться в непростых жизненных ситуациях, обезопасить себя и своих близких. Возможно, благодаря нашим занятиям, у кого-то из них появится желание посвятить себя правоохранительной деятельности», - отметил Алексей Смирнов, директор дирекции по экономической безопасности АО «Апатит».

Проект приобрел популярность, ребята рекомендуют его друг другу, стараются применять знания, полученные на занятиях, следовать правилам безопасного поведения и здорового образа жизни. А высокая оценка со стороны Министерства внутренних дел - еще одно яркое подтверждение его актуальности и эффективности.

«Считаю, что значительный опыт в работе с молодежью, накопленный творческой группой „Агентов безопасности“ и УМВД России по Вологодской области, достоин самого широкого тиражирования. Этот проект - настоящая школа безопасного поведения, помогающая подросткам распознавать риски, в том числе связанные с мошенничеством и другими противоправными действиями в сети интернет. Продолжая эту работу, мы делаем окружающий нас мир лучше и безопаснее», - прокомментировал присуждение премии генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Проект «Агенты безопасности» реализуется компанией с 2020 года. За это время его участниками стали более 5000 школьников. В 2022 году он перешагнул границы Череповца: новыми центрами «Агентов безопасности» стали Волхов (Ленинградская область) и Балаково (Саратовская область).

Специально для проекта была разработана атрибутика с особой эмблемой. Вступая в ряды «спецагентов», участники в подарок получают фирменный комплект: футболку, кепку, ручку и блокнот.

Проект приобрел популярность, ребята рекомендуют его друг другу, стараются применять знания, полученные на занятиях, следовать правилам безопасного поведения и здорового образа жизни. А высокая оценка со стороны Министерства внутренних дел - еще одно яркое подтверждение его актуальности и эффективности.

«Считаю, что значительный опыт в работе с молодежью, накопленный творческой группой „Агентов безопасности“ и УМВД России по Вологодской области, достоин самого широкого тиражирования. Этот проект - настоящая школа безопасного поведения, помогающая подросткам распознавать риски, в том числе связанные с мошенничеством и другими противоправными действиями в сети интернет. Продолжая эту работу, мы делаем окружающий нас мир лучше и безопаснее», - прокомментировал присуждение премии генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Над созданием «Агентов» работал авторский коллектив, в который вошли начальник штаба УМВД России по Вологодской области подполковник внутренней службы Денис Озорнин, начальник УМВД России по Череповцу полковник полиции Артем Суманеев, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Череповцу подполковник полиции Светлана Иванова, директор дирекции по экономической безопасности АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Алексей Смирнов, директор «Интерактивно-образовательного центра ФосАгро» Юлия Бондаренко.

Каждый может стать «Агентом» Вступить в ряды «Агентов», как это уже сделали тысячи ребят из Череповца, Вологды, Волхова и Балаково, может каждый школьник. Особое внимание организаторы проекта уделили детям, которые чаще других могут оказаться в опасных ситуациях.

Дети МВД РФ Школьники
15 ноября 2023, 13:24
Брошенная сыном в Мехико пожилая россиянка вернулась на родину
Unsplash
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Пожилая россиянка Валентина Котова, которую сын и его жена-украинка бросили в Мехико без денег, прилетела в Москву. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД РФ.

Дежурный консул в аэропорту Домодедово оказал женщине все необходимое содействие. Пенсионерка не может ходить из-за болей в спине и передвигается на инвалидной коляске. У нее также есть проблемы с давлением.

В 2022 году Котова продала все имущество и приехала в Мексику с сыном и его женой. Те собирались нелегально перебраться в Соединенные Штаты. Им не удалось пересечь границу, но позже родственники переехали в США по программе для беженцев с Украины. Пожилую Котову они оставили на пороге консульства России в Мехико без денег.

В России у женщины не осталось ни родственников, ни жилья. Пенсионерка планирует добраться до Воронежа и снять там квартиру. Консул Александр Иващенко призвал помочь пожилой женщине , которая нуждается в медицинской помощи.

Мексика Пенсионеры Россия
15 ноября 2023, 13:24
Часы на шесть миллионов рублей нашли в рюкзаке иностранца в аэропорту Домодедово
Фото: Telegram-канал федеральной таможенной службы
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В аэропорту Домодедово пресекли попытку контрабанды из ОАЭ швейцарских часов на шесть миллионов рублей. Дорогие аксессуары пытался провезти 41-летний китаец, прилетевший из ОАЭ, сообщили представители федеральной таможенной службы.

Иностранца остановили, когда он проходил «зеленый» коридор. Во время досмотра у него ручной клади таможенники нашли двое наручных часов Jaeger-LeCoultre в фирменных упаковках.

По словам самого нарушителя, русский язык он не знает, как и таможенные правила, а часы купил для личного пользования.

Эксперты установили, что корпус часов выполнен из розового золота 750 пробы, безель усыпан бриллиантами, а стекло изготовлено из сапфира. Теперь гражданину Китаю грозит уголовная ответственность за контрабанду ювелирных изделий из драгметаллов, относящихся к перечню стратегически важных товаров.

Домодедовские таможенники обнаружили свыше 100 тысяч долларов и 1,6 тысячи дирхам у россиянина, прилетевшего из Кувейта. Он попытался провезти наличные деньги через «зеленый» коридор без декларирования.

Контрабанда Аэропорт Домодедово Москва 2023
15 ноября 2023, 13:08
Водителя, проигнорировавшего скорую, привлекли к ответственности в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Водителя Volkswagen, не уступившего скорой, привлекли к ответственности. Нарушителя нашли благодаря видеоролику в СМИ, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Автоинспекторы изучили видео, которое появилось в одном из Telegram-каналов. На кадрах видно, как водитель иномарки на Садовом кольце в районе Октябрьского тоннеля не уступил автомобилю скорой помощи с включенными световыми и звуковыми сигналами.

Во время проверки правоохранители выяснили, что закон нарушил 43-летний житель Подмосковья. Вскоре его задержали на Земляном Валу.

В итоге против водителя составили протокол о непредоставлении преимущества в движении спецавтомобилю.

Сотрудники столичной полиции выписали более 4,2 миллиона штрафов за непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулем. Нарушения выявили благодаря фото-видеофиксации.

Скорая помощь ГИБДД Москва 2023
15 ноября 2023, 11:48
Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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Всероссийский конкурс «Большая перемена» подошел к концу. Победу в нем одержали 30 школьников из Москвы, а еще 107 стали призерами, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Ребята соревновались с полутора тысячами старшеклассников со всей страны. Тема конкурса - „Горжусь Россией“. Участники изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников», - рассказал он.

Финал конкурса прошел в «Артеке», где ребята продемонстрировали командную работу и креативность. Все победители получили денежные призы, которые они потратят на образование или запуск стартапов.

Ранее ученики школы № 2 из Домодедова разработали компьютерную программу, которая подбирает индивидуальный план питания школьнику при стрессе. На Всероссийской олимпиаде «Технологии успеха» в Перми команда выбрала исследовательский трек «Медицина будущего».

Школьники Сергей Собянин Москва 2023

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