26 марта 2024, 12:44

Продюсер рассказала, что станет с концертами после теракта в Crocus City Hall

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Руководитель агентства «Артистика» Ольга Шпигальских сообщила, что в свете недавнего теракта в Crocus City Hall некоторые исполнители стали бояться выходить на сцену. Это приведет к отмене или переносу запланированных ранее выступлений, объяснила она порталу MSK1.RU.

По ее словам, некоторые площадки сами начали склонять организаторов к отмене массовых мероприятий. Ради компромисса артистам придется дробить туры по городам страны.

«В целом состояние тревожное как и у организаторов, так и у зрителей. То, что произошло, настоящая трагедия. Она затронула и нас, и наших друзей, и коллег. Это очень тяжело», - подчеркнула продюсер.

Она отметила, что с 22 марта зрители начали массово возвращать купленные билеты. Спрос на посещение концертов за это время упал на 30-50% по стране.

На тех выступлениях, которые все же состоятся, усилят меры безопасности. Организаторы пригласят как частную охрану, так и сотрудников «Росгвардии».

Муж Анны Нетребко, оперный певец Юсиф Эйвазов , перенес концерт на 40 дней в знак солидарности с россиянами, пострадавшими во время теракта в Crocus City Hall.

Концерты Шоу-бизнес
26 марта 2024, 13:09
Обвиняемому в шпионаже Гершковичу продлили арест до 30 июня
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Обвиняемому в шпионаже американскому журналисту Эвану Гершковичу продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Постановление об этом вынес Московский городской суд, рассмотрев ходатайство органов предварительного следствия. Под стражей Гершкович пробудет до 30 июня 2024 года.

Гершкович - корреспондент The Wall Street Journal. Его задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в пользу правительства США. По данным ФСБ, журналист собирал сведения, которые составляют государственную тайну.

О Гершковиче ранее высказался президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Гершкович работал в России в интересах спецслужб США. Эта деятельность является шпионажем», - подчеркнул глава государства.

При этом Путин не исключил, что российская сторона освободит сотрудника WSJ, если увидит определенные жесты со стороны своих партнеров.

Суд Задержание Эвана Гершковича
26 марта 2024, 12:28
Миронов предложил провести референдум о возвращении смертной казни
РИА «Новости»
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Члены партии «Справедливая Россия — За правду» будут настаивать на проведении в единый день голосования 8 сентября 2024 года референдума о возвращении смертной казни. Об этом сообщил глава партии Сергей Миронов. Его слова передало РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что на «нелюдей, мерзавцев» должна распространяться смертная казнь.

Ранее в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об аресте восьмого подозреваемого по делу о теракте в Crocus City Hall. Речь идет об Алишере Касимове , который сдавал жилье фигуранту уголовного дела Шамсидину Фаридуни.

Накануне столичный суд арестовал нескольких подозреваемых по этому делу. В том числе таксиста Диловара Исломова, продавшего иномарку нападавшим.

Члены партии «Справедливая Россия - За правду» будут настаивать на проведении в единый день голосования 8 сентября 2024 года референдума о возвращении смертной казни. Об этом сообщил глава партии Сергей Миронов. Его слова передало РИА «Новости».

Смертная казнь Россия Референдум Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 12:06
Супруги Блиновские получили материалы уголовного дела
РИА «Новости»
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Супруги Елена и Алексей Блиновские приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Блогеру Елене Блиновской предъявили статьи об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, полученных преступным путем, и неправомерном обороте платежей. Ее супругу, предпринимателю Алексею Блиновскому, предъявили две статьи: за пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывание.

«После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд», - добавили в ведомстве.

По версии следствия, пара легализовала 706 миллионов рублей из 906 миллионов скрытых от налогов доходов.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, а позже отправили в СИЗО. Блогер выразила надежду, что ей смягчат меру пресечения. «Королева марафонов» также заявила о своей невиновности и готовности отдать все, чтобы увидеть детей.

Уголовное дело Суд Налоги Блогеры Россия
26 марта 2024, 11:55
Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к весне
РИА «Новости»
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После зимы автолюбителям необходимо подготовить свой автомобиль к эксплуатации в теплое время года. Об этом «360» рассказал автоэксперт, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

По его словам, в первую очередь нужно заранее позаботиться о приобретении летней резины, чтобы не стоять в очередях в магазинах весной.

«Потом нужно приехать на станцию СТО, проверить состояние подвески и силового агрегата. Все-таки летом скорость выше, если что-то сломается, то будет неприятно. Необходимо проверить радиаторы, в течение зимы они забиваются, а потом перегреваются. Снимите утеплитель с капота, у кого есть. В остальном - мойте машину чаще и она ответит вам улыбкой», - посоветовал автоэксперт.

Если машина долгое время простояла на месте, то Хайцеэр посоветовал проверить состояние аккумулятора и подвески.

«В советское время машину во время длительной стоянки ставили на кирпичи, чтобы подвеска находилась в расслабленном состоянии. Проверьте количество фреона в кондиционере, если он установлен в машине», - добавил он.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин посоветовал россиянам не торопиться с сезонной сменой шин.

Россия Машины

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