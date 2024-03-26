Продюсер рассказала, что станет с концертами после теракта в Crocus City Hall

По ее словам, некоторые площадки сами начали склонять организаторов к отмене массовых мероприятий. Ради компромисса артистам придется дробить туры по городам страны.

«В целом состояние тревожное как и у организаторов, так и у зрителей. То, что произошло, настоящая трагедия. Она затронула и нас, и наших друзей, и коллег. Это очень тяжело», - подчеркнула продюсер.

Она отметила, что с 22 марта зрители начали массово возвращать купленные билеты. Спрос на посещение концертов за это время упал на 30-50% по стране.

На тех выступлениях, которые все же состоятся, усилят меры безопасности. Организаторы пригласят как частную охрану, так и сотрудников «Росгвардии».

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