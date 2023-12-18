Продолжение оттепелей спрогнозировали в Москве

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«Сегодня погоду в столице будет формировать периферия обширного циклона, наполненного теплым и влажным атлантическим воздухом», - сообщил метеоролог.

По его словам, на автомобильных и пешеходных дорогах ожидается гололедица. Учитывая природные факторы, в столице будет преобладать пасмурная погода: в некоторых районах пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде моросящих дождей.

Столбики термометров поднимутся до +1…+3 градусов, а в Подмосковье - до -1…+4 градусов. Ветер подует с запада со скоростью четыре–девять метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и достигнет отметки 742 миллиметров ртутного столба - ниже нормы.

Кроме того синоптик отметил, что во вторник, 19 декабря, в Москве временами будет идти дождь, а воздух прогреется до +2…+4 градусов.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве стала рекордной за всю историю наблюдений.