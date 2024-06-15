Продажу ряда продуктов приостановили в Москве после случаев ботулизма
В Москве приостановили продажу продуктов, которые могли стать причиной госпитализации людей с признаками ботулизма. Об этом РБК сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Все пострадавшие проходят необходимое лечение, отметили в ведомстве. Специалистам предстоит выявить поставщика и изготовителя товаров, которые могли стать причиной заболевания.
«Ведется приостановка реализации продукции», - добавили в Роспотребнадзоре.
Массового заражения ботулизмом в столице нет, заверили ранее в департаменте здравоохранения Москвы. Заражение заподозрили у четырех человек. У врачей есть все необходимое для лечения и окончательной диагностики.