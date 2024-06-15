Продажу ряда продуктов приостановили в Москве после случаев ботулизма

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На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония открытия памятника на могиле модельера Валентина Юдашкина. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Кутюрье поставил себе памятник при жизни собственным творчеством, отметил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он назвал Юдашкина очень талантливым художником и настоящим другом.

«Последние годы его жизни показали, что он был одним из самых мужественных людей, которых я знал», - подчеркнул Эрнст.

Автором памятника стал народный художник России Андрей Ковальчук. Он рассказал, что служил с Юдашкиным в армии в начале 80-х годов.

Модельер ушел из жизни 2 мая 2023 года. Юдашкину было всего 59 лет.