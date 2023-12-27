Продажу просроченных и нелегальных лекарств сделают технически невозможной

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Этот нормативный акт призван защитить потребителей, его должны представить до 12 февраля 2024 года.

Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов пояснил РБК, что речь идет о механизме блокировки продажи просроченного или нелегального лекарства.

В Минздраве подчеркнули, что реализация фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарств запрещена действующим законодательством. В Минпромторге отметили, что уже начали работу в этом направлении.

С сентября 2024 года в России запустят обязательную маркировку консервов, ветеринарных препаратов, растительных масел и кормов для животных. Минсельхоз поддержал запуск маркировки.