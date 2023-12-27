27 декабря 2023, 04:49

Продажу просроченных и нелегальных лекарств сделают технически невозможной

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Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития поручили разработать проект постановления о запрете реализации нелегальных и просроченных лекарственных препаратов через механическую блокировку на основании информации в системе маркировки. Поручение правительству дал вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщило издание РБК.

Этот нормативный акт призван защитить потребителей, его должны представить до 12 февраля 2024 года.

Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов пояснил РБК, что речь идет о механизме блокировки продажи просроченного или нелегального лекарства.

В Минздраве подчеркнули, что реализация фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарств запрещена действующим законодательством. В Минпромторге отметили, что уже начали работу в этом направлении.

С сентября 2024 года в России запустят обязательную маркировку консервов, ветеринарных препаратов, растительных масел и кормов для животных. Минсельхоз поддержал запуск маркировки.

Лекарства Минздрав Блокировки Россия Аптеки
26 декабря 2023, 23:14
Зюганов объяснил, почему не стал выдвигаться на пост президента
РИА «Новости»
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не стал выдвигать свою кандидатуру на пост президента России на выборах в 2024 году. В Telegram-канале политик объяснил, что партия сочла крайне важным продолжение его работы на нынешнем поприще.

«Я возглавляю в Госдуме фракцию КПРФ, народно-патриотические союз, в который входят 56 общественных организаций. Кроме этого, руковожу ученым и экспертными советами, в который входят лучшие умы и кадры страны. Поэтому партия посчитала крайне важным, чтобы я продолжил работу на этих направлениях», - написал Зюганов.

Кандидату в президенты необходимо сосредоточиться на избирательной кампании с опорой на грамотную команду, добавил политик.

Съезд КПРФ выдвинул кандидатом в президенты депутата ГД Николая Харитонова. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что партии реализуют свое право выдвигать кандидатов.

Депутаты Россия Выборы президента РФ КПРФ
26 декабря 2023, 19:08
Собянин подвел итоги в сфере строительства в Москве за год
РИА «Новости»
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Московским строителям удалось сохранить высокие темпы в 2023 году и достигнуть значительных результатов. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в 2023 году строителям удалось запустить третий и четвертый Московский центральный диаметр, проложить 115 километров дорожной сети, открыть 13 железнодорожных платформ и ввести в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, включая 6,2 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Кроме того, в столице появилось 114 объектов социального назначения, среди которых 68 учебных заведений, 24 медицинских учреждения, 20 объектов для занятий спортом и два культурных сооружения.

«На ближайшие годы планы не менее амбициозные», - отметил мэр.

Так, в столице собираются открыть еще три линии метро. Суммарно на них появится около 40 новых станций.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023
26 декабря 2023, 18:58
СПЧ допустил проведение амнистии в 2024 году для некоторых категорий осужденных
Pxhere
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Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о возможности провести амнистию для некоторых категорий осужденных в следующем году. Его слова привело РИА «Новости».

Фадеев отметил, что в России очень давно не применяли амнистию. Он назвал процедуру «гуманистическим сигналом обществу».

«Акцент надо делать на женщинах, на детях», - подчеркнул глава СПЧ.

Президент России Владимир Путин ранее указал на необходимость принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Глава государства подписал федеральный закон, согласно которому условно-досрочное освобождение смогут получить женщины с детьми до четырех лет. Механизм УДО можно будет применить к осужденным за преступления небольшой тяжести. Закон позволит сократить число матерей, содержащихся в местах заключения, и поспособствует сохранению родственных связей.

Законы Преступления Женщины Россия
26 декабря 2023, 18:52
Манул Тимоша из Московского зоопарка показал, как нужно преодолевать сугробы
РИА «Новости»
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Манул Тимоша из Московского зоопарка перелез через сугроб в вольере, удивив зоологов своей целеустремленностью. Видео с самоотверженным котом опубликовали в Telegram-канале организации.

Сотрудники зоосада отметили, что манулу не помешала ни зажированность, ни неубранный снег: он смог преодолеть препятствие, подав хороший пример целеустремленности подписчикам.

«Не сказал, что у него лапки и зажированные бока. <…> А взял и перелез. Мотивирует», - написали авторы канала.

Неспешный охотник поправился к зиме до шести килограммов и отрастил длинный мех.

Еще одному знаменитому обитателю столичного зоосада начали выбирать имя: на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, с помощью которого выберут имя малышке-панде. Среди его участников разыграют 500 призов.

Свой голос уже оставили боле 340 тысяч человек, чаще всего они выбирали варианты Мо Мо, Маша и Катюша.

Животные Зоопарки Москва 2023

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