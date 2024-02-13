Продажу отдельных партий популярной минеральной воды приостановили в России

Специалисты ведомства заинтересовались продукцией после того, как житель Владикавказа получил ожог пищевода от глотка воды. Проверка показала, что в бутылке был уксус.

Представитель Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов отметил, что в России сейчас продается порядка 2,5 миллиона бутылок «Джермука» из этой партии. Местонахождение всего товара уже установили и изъяли из продажи.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло также призывал предпринимателей приостановить продажу «Джермука» до выяснения обстоятельства ЧП.

В декабре прошлого года школьница в Москве специально выпила уксус , чтобы пропустить уроки. Девушку отвезли в больницу, а родителей оштрафовали за неисполнение своих обязанностей.