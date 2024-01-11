Продажу безалкогольного пива подросткам предложили запретить в России

Законопроект уже направили в кабмин. Предполагается, что запрет коснется напитков, изготовленных на основе пива, в которых содержание этилового спирта не превышает 0,5%. В пояснительной записке указывается, что алкоголь, содержащий больше этой доли этанола, и так запрещено продавать людям до 18 лет, а для меньшего показателя ограничение не действует. При этом полностью очищенными от спирта такие напитки считать нельзя, утверждают депутаты.

Они пояснили, что технология производства безалкогольного пива не отличается от технологии производства обычного, этанол из напитка удаляют искусственно, выпариванием или с помощью специальной мембранной технологии. И производители нередко используют дрожжи, в которых содержатся частицы этанола.

Если закон примут, продавцов обяжут спрашивать на кассе документ, удостоверяющий личность и возраст и в случае отказа не пробивать товар. В противном случае торговца может ждать ответственность по КоАП.