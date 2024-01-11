11 января 2024, 09:51

Продажу безалкогольного пива подросткам предложили запретить в России

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Комитет Госдумы по охране здоровья предложил запретить продавать подросткам безалкогольное пиво. Об этом сообщили «Известия».

Законопроект уже направили в кабмин. Предполагается, что запрет коснется напитков, изготовленных на основе пива, в которых содержание этилового спирта не превышает 0,5%. В пояснительной записке указывается, что алкоголь, содержащий больше этой доли этанола, и так запрещено продавать людям до 18 лет, а для меньшего показателя ограничение не действует. При этом полностью очищенными от спирта такие напитки считать нельзя, утверждают депутаты.

Они пояснили, что технология производства безалкогольного пива не отличается от технологии производства обычного, этанол из напитка удаляют искусственно, выпариванием или с помощью специальной мембранной технологии. И производители нередко используют дрожжи, в которых содержатся частицы этанола.

Если закон примут, продавцов обяжут спрашивать на кассе документ, удостоверяющий личность и возраст и в случае отказа не пробивать товар. В противном случае торговца может ждать ответственность по КоАП.

Госдума РФ Запреты Депутаты Школьники Пиво
11 января 2024, 10:16
«Нужно их туда пристегнуть». Путин поручил включить общепит в госпрограмму по туризму
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заявил, что поручит проработать вопрос включения общепита в программу развития внутреннего туризма для получения льгот. Эту тему глава государства поднял на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, написало РИА «Новости».

Президент отметил, что программа развития внутреннего туризма и поддержка строительства гостиниц работают, приносят результаты. Меры распространили также на другие объекты, например, горнолыжные курорты.

«Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть», - заявил Путин.

С этим вопросом Путин пообещал обратиться к правительству. Он уверен, что включить общепит в госпрограмму по туризму можно и нужно. Особенно на Дальнем Востоке, подчеркнул он.

Путин вспомнил, как тяжело было делать первые шаги в развитии Дальнего Востока , настроение у некоторых было нерадостным. Но теперь результат стал заметным, что очень радует. Президент также объяснил, что суперлиберальный подход, когда все регионы должны быть поставлены в одни условия, невозможен.

Ранее Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы , несмотря на давление со всех сторон. Президент добавил, что сейчас важно стараться достичь первенства и в показателе на душу населения.

Туризм Строительство Европа Россия Владимир Путин Дальний Восток
11 января 2024, 09:58
Россия стала первой экономикой Европы — Путин
РИА «Новости»
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Российская экономика заняла первое место в Европе и пятое в мире по паритету покупательной способности, несмотря на внешнее давление. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля.

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом - первые в Европе», - сказал российский лидер.

При этом, по его словам, нужно стараться достичь первенства и в показателе на душу населения. Путин отметил, что лидерами по объему экономики сейчас являются Китай, Соединенные Штаты, Индия, Япония и РФ. Последняя страна заняла пятое место, обогнав Германию.

Ранее британский журналист заявил, что Владимир Путин может разрушить западный военный блок. Он допустил, что президент России получит ключи от Европы.

Владимир Путин Экономика
11 января 2024, 09:57
«Бум! И цены полетели». Путин объяснил подорожание яиц в России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин объяснил подорожание яиц в стране тем, что люди стали их больше покупать. Видео с ответом главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Объем производства-то у нас не уменьшился - потребление увеличилось», - сказал президент.

Путин отметил, что доходы населения немного, но выросли, поэтому мясо курицы и яйца люди стали приобретать чаще. А власти не успели «вовремя сориентироваться», чтобы открыть импорт.

«Бум! И цены полетели. Нужно быть очень аккуратными», - добавил он.

Ранее Путин извинился перед россиянами за рост цен на яйца. Он пообещал, что ситуация стабилизируется. Однако перед Новым годом повышение стоимости на куриные яйца в России продолжилось - на 4,6% за неделю. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цены повысились не только из-за растущей инфляции, но и из-за высокого спроса на продукт. На это также могла повлиять денежно-кредитная политика и ключевая ставка.

Путин также отметил, что резко повышать ввозную пошлину на рыбную продукцию опасно - цены могут резко подскочить, писало РИА «Новости». На встрече с предпринимателями ДВФО президент добавил, что надо думать, как обеспечить прилавки магазинов собственной рыбой.

Сельское хозяйство Россия Магазины Владимир Путин Продукты
11 января 2024, 09:17
Рэпера Vacío весной заберут в армию
РИА «Новости»
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Российский рэп-исполнитель Николаей Васильев, более известный под сценическим псевдонимом Vacío, весной 2024 года отправится на срочную службу в армию. Об этом написал Telegram-канал Shot.

«Арестованный за носочный костюм на вечеринке Ивлеевой исполнитель решил, что готов искупить свою вину, отдав долг Родине», - написал канал.

Мужчина таким образом хочет доказать, что не имеет никакого отношения к пропаганде ЛГБТ*. По данным Shot, музыканта уже доставили в московский военкомат, где тот прошел медкомиссию и получил повестку.

Ранее Васильева обвинили в мелком хулиганстве после скандального появления на публике в одном носке. Рэпера арестовали на 15 суток и обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Музыкант извинился за появление на «голой» вечеринке в неприличном виде.

Вечеринка Ивлеевой вызвала резкое осуждение россиян и многих политиков. Ее участников, в том числе народного артиста России Филиппа Киркорова , призвали прилечь к ответственности. После начавшегося скандала полицейские провели обыски в «Мутаборе» и забрали видео с камер наблюдения.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Российский рэп-исполнитель Николаей Васильев, более известный под сценическим псевдонимом Vacío, весной 2024 года отправится на срочную службу в армию. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Штрафы Суд Видео ЛГБТ Россия Армия

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