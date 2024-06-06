06 июня 2024, 04:38

Продажу алкоголя захотели запретить на День России

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В Государственной думе предложили запретить продажу алкоголя на День России, который отмечается 12 июня. Об этом депутат Султан Хамзаев заявил РИА «Новости».

Депутат выступил за ограничение на продажу алкогольных напитков в государственные праздники.

«Алкоголь должен быть запрещен к продаже в розничных магазинах 12 июня, в День России. Соответствующее обращение направлю в правительство России и главам субъектов РФ», - сказал Хамзаев.

По словам парламентария, благодаря этому обстановка в праздничные дни станет более спокойной и безопасной. Он добавил, что более 15 российских регионов уже ввели запрет или ограничения на продажу алкоголя в майские праздники.

«Второй год в таких регионах мы фиксируем улучшение криминогенной статистики и прочее. Нет резонансных происшествий», - рассказал Хамзаев.

Ранее стало известно, что в Курганской области запретили продавать алкоголь в рознице 30 апреля, 1 и 9 мая.

Праздники Госдума РФ Алкоголь Депутаты Россия Магазины
06 июня 2024, 01:06
«Перевод экономики на военные рельсы». Политолог рассказал, чего ждать от речи Путина на ПМЭФ
РИА «Новости»
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В Северной столице стартовал XXVII Петербургский международный экономический форум. По словам политолога Сергея Станкевича, в этом году он будет посвящен не только экономике, но и вопросам геополитики. Об этом он рассказал ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой.

Политолог объяснил, что традиционно на ПМЭФ президент России Владимир Путин произносит программную речь, которая адресована российскому экономическому сообществу, предпринимателям и внешним партнерам.

«Но поскольку экономика неотрывна от политики в обычные времена, а во времена горячего военного конфликта эта связь тем еще теснее становится, то, конечно, будут затронуты геополитические вопросы», - сказал Станкевич.

По его словам, от Путина ждут, что он обрисует горизонт планирования: как будет развиваться частный бизнес, и как он будет вписываться в государственную стратегию. Это необходимо понимать предпринимателям, чтобы планировать собственную стратегию развития.

Кроме того, от президента ждут ответа на важный вопрос - будет ли российская экономика полностью переводиться на военные рельсы. Станкевич предположил, что не будет.

«А вот президент мог бы здесь раскрыть более важную информацию, что да, военно-промышленный комплекс останется и будет укрепляться как важная часть российской экономики, встроенная в гражданскую, но все-таки полного перевода тотального, тотальной милитаризации российской экономики не ожидается по таким-то и таким-то соображениям и причинам. Вот это тоже очень важно. И я думаю, что это прозвучит», - заключил эксперт.

Россия Бизнес Владимир Путин Экономика ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 01:03
IVA Technologies и «Росконгресс» объявили о стратегическом партнерстве на ПМЭФ
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На полях Петербургского международного экономического форума фонд «Росконгресс» подписал соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies. Его целью стала взаимная многоуровневая поддержка и развитие проектов о области IT.

Основным вектором сотрудничества станет организация совместных конгрессных и выставочных мероприятий двустороннего и многостороннего характера. Их направят на популяризацию проектов в IT-сфере. Стороны также договорились об обмене информацией: это позволит расширить партнерскую сеть и укрепить взаимодействие с иностранными партнерами.

Председатель правления, директор «Росконгресса» Александр Стуглев напомнил, что одним из основным направлений деятельности фонда стала поддержка высокотехнологичных российских компаний, которые способны предложить продукты мирового уровня «Для этого в структуре фонда даже создали специальную платформу - Территорию инноваций, которая масштабно представлена на нынешнем ПМЭФ», - заметил он.

Стуглев подчеркнул, что «Росконгресс» уверен в качестве и востребованности решений IVA Technologies. Фонд будет рад способствовать их продвижению как в России, так и на глобальном рынке.

Гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский сказал, что соглашение стало важным шагом для компании, открывшим новые перспективы развития и позволившим представить ее решения на мероприятиях фонда в России и за рубежом.

«Мы развиваемся и создаем лидерские решения для корпоративных коммуникаций. Продукты экосистемы IVA закрывают потребности любого уровня сложности для бизнес-структур и государственных компаний, создавая единое информационное пространство», - поделился он, выразив уверенность, что сотрудничество с «Росконгрессом» окажется плодотворным.

Бизнес ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 00:53
Церемонию открытия платформы «Росконгресс Урбан Хаб» провели в рамках ПМЭФ-2024
Pxhere
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В рамках Петербургского международного экономического форума 5 июня прошла торжественная церемония открытия международной дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб». Замдиректора фонда «Росконгресс» Григорий Великих в приветственном слове заметил, что площадка действует и постоянно развивается уже полтора года.

«Это пространство для эффективного обмена идеями и опытом, способствующее внедрению инновационных решений в области строительства», - сказал он.

Великих выразил надежду на дальнейшее развитие и плодотворную работу платформы в перспективе. Он подчеркнул, что совместными усилиями можно достичь еще более высоких результатов и продолжить вносить вклад в создание устойчивых и комфортных городов для России.

Особое внимание на церемонии уделили обсуждению принципов развития города будущего, девелопмента и архитектуры. Темы рассмотрели через призму коммуникаций B2G и B2B, благодаря чему вопросы удалось всесторонне и глубоко проанализировать.

Партнеры и организаторы мероприятия поделились ожиданиями относительно работы площадки и указали на важность подобных форумов для укрепления деловых связей и развития отрасли. Собравшиеся также обозначили перспективы дальнейшего сотрудничества по развитию инфраструктуры, повышению уровня комфорта и безопасности городской среды.

Управляющий партнер по сегменту «Регионы» ГК «ФСК» Алексей Алмазов заметил, что в дни ПМЭФ нужно перестать конкурировать и сосредоточиться на диалоге и партнерстве.

«Нам нужно больше общаться и вместе искать перспективные пути развития. Очень рад, что наша площадка стала международной, и в ближайшее время к нам присоединится делегация из Омана. Это отличный шанс для обмена передовым опытом и установления прочных деловых связей на мировом уровне», - сказал он.

Urban Hub - проект фонда «Росконгресс». Международную дискуссионную платформу посвятили развитию исследований и деловой кооперации в области урбанистики.

Россия ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 00:26
ПМЭФ-2024 откроет двери для более 100 иностранных молодых лидеров
РИА «Новости»
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В ПМЭФ в 2024 году будут участвовать представители международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership. Поддержку по этому направлению оказал фонд «Росконгресс».

«Форум гостеприимно открывает свои двери уже шестой год подряд для представителей международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership», - сказал советник президента России Антон Кобяков.

Он отметил, что участие в мероприятиях фонда «Росконгресс» в течение года принимают молодые представители более 130 стран. В 2024 году традиционное взаимодействие с президентской программой «Новое поколение», которую реализует Россотрудничество и партнеры, стало еще более активным.

«Рассчитываем, что представители сообщества FFL станут активными участниками дискуссий, получат возможность представить свои проекты руководителям российских регионов, крупнейших компаний из разных секторов экономики, а также получат незабываемый опыт участия в крупнейшем международном многостороннем мероприятии, проводимом с личным участием президента Владимира Путина», - добавил Кобяков.

В рамках деловой программы запланировали множество стратегических и экспертных сессий, демонстрационных площадок и встреч высокого уровня. Ключевыми темами станут вопросы гармоничного развития и роли молодежи России и всех стран мира в построении многополярного мира в современных реалиях и роли инновационных решений и культурных ценностей в этом процессе.

Собравшиеся также обсудят устойчивое и равноправное цифровое сотрудничество и укрепление технологического суверенитета, поговорят о повышении важности развития народной дипломатии и определения профессиональных компетенций будущего.

Участники мероприятий будут говорить и о научных и студенческих обменах, культурно-гуманитарных инициативах и содействии реализации повестки дня в области устойчивого развития, принятой ООН до 2030 года.

Молодежь Россия Владимир Путин ПМЭФ-2024

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