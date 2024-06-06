Продажу алкоголя захотели запретить на День России

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Депутат выступил за ограничение на продажу алкогольных напитков в государственные праздники.

«Алкоголь должен быть запрещен к продаже в розничных магазинах 12 июня, в День России. Соответствующее обращение направлю в правительство России и главам субъектов РФ», - сказал Хамзаев.

По словам парламентария, благодаря этому обстановка в праздничные дни станет более спокойной и безопасной. Он добавил, что более 15 российских регионов уже ввели запрет или ограничения на продажу алкоголя в майские праздники.

«Второй год в таких регионах мы фиксируем улучшение криминогенной статистики и прочее. Нет резонансных происшествий», - рассказал Хамзаев.

Ранее стало известно, что в Курганской области запретили продавать алкоголь в рознице 30 апреля, 1 и 9 мая.