Продажу алкоголя в duty free в аэропортах предложили лимитировать

По данным министерства, в 2021–2023 годах авиаперевозчики расторгли около 6,3 тысячи договоров с пассажирами из-за привлечения их к ответственности по статьям КоАП «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», в том числе и по статьям Уголовного кодекса.

Сняли с рейсов из-за деструктивного поведения почти 4,9 тысячи человек. Общее количество хулиганских действий в состоянии опьянения за этот период в самолетах превысило 11,9 тысячи случаев.

Ранее стало известно, что футболисток «Крыльев Советов» высадили из поезда , направляющегося в Самару из Москвы по причине того, что спортсменки якобы устроили дебош в вагоне.