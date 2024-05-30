30 мая 2024, 03:19

Продажу алкоголя в duty free в аэропортах предложили лимитировать

РИА «Новости»
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МВД предложило ограничить количество алкогольной продукции, которое смогут приобретать пассажиры на внутренних авиарейсах в магазинах duty free аэропортов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, в 2021–2023 годах авиаперевозчики расторгли около 6,3 тысячи договоров с пассажирами из-за привлечения их к ответственности по статьям КоАП «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», в том числе и по статьям Уголовного кодекса.

Сняли с рейсов из-за деструктивного поведения почти 4,9 тысячи человек. Общее количество хулиганских действий в состоянии опьянения за этот период в самолетах превысило 11,9 тысячи случаев.

Ранее стало известно, что футболисток «Крыльев Советов» высадили из поезда , направляющегося в Самару из Москвы по причине того, что спортсменки якобы устроили дебош в вагоне.

Алкоголь Самолеты
29 мая 2024, 23:58
РЖД запретит высаживать животных без хозяев из электричек
Unsplash
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ОАО РЖД решило запретить высадку животных без хозяев из электричек во всех пригородных компаниях. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников, чьи слова привело РИА «Новости».

Сейчас идет разработка внутренних документов с учетом порядка действий работников РЖД и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах питомцев без владельцев.

Запрет введут в 2024 году. Пока необходимо уточнить сроки, но много времени это не займет, подчеркнул Колесников.

Вопрос о правилах перевозки животных стал широко обсуждаться после высадки из поезда кота Твикса. РЖД запретила проводникам выгонять животных из поездов дальнего следования на улицу.

При этом история с Твиксом, которого проводница выбросила на мороз из вагона, оказалась не единственной. Примерно в то же время из электрички в Подмосковье высадили тойтерьера Арчи. Собаку искали более шести дней.

РЖД Запреты Животные Поезда
29 мая 2024, 20:49
Доступ к статистике производства бензина закрыли в России
Pixabay
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Росстат перестанет публиковать статистику о производстве бензина. Такое решение Минэнерго приняло из-за геополитической ситуации. Об этом ведомство сообщило в беседе с ТАСС.

В Минэнерго заявили, что раскрытие информации о производстве бензина может послужить поводом для манипуляций недобросовестных участников рынка.

«Поэтому закрытие статистики о производстве бензина будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом», - сообщили в ведомстве.

Росстат продолжит публиковать данные о ценах на нефтепродукты, а также статистику по дизельному топливу.

Росстат 17 мая предоставил предварительную оценку ВВП за первый квартал. Рост валового внутреннего продукта ускорился до 5,4% в годовом выражении.

Статистика Топливо Бензин Россия Росстат Продукты
29 мая 2024, 19:26
Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с раздеванием школьников в Воронеже
Unsplash
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Следственный комитет начал проверку по факту возможного нарушения прав школьников, которых могли заставить раздеться перед ЕГЭ в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Председателю СК представят доклад об обстоятельствах произошедшего. В рамках проверки ситуации дадут надлежащую правовую оценку.

Ранее в одной из воронежских школ выпускников, которые пришли сдавать ЕГЭ, заставили снять нижнее белье , чтобы пройти через рамку металлодетектора. В министерстве образования заявили, что изучат записи с камер видеонаблюдения и сделают выводы об обоснованности действий сотрудников.

ЕГЭ Школы Школьники Экзамены Образование
29 мая 2024, 18:14
Турецкая делегация примет участие в ПМЭФ-2024
Unsplash
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В Москве состоялась встреча директора фонда «Росконгресс» Александра Стуглева и полномочного посла Турции в России Танжу Бильгича. Стороны обсудили участие турецкой делегации в Петербургском международном экономическом форуме — 2024.

На мероприятие вместе с членами делегации прибудет министр экономики Турции Альпарслан Байрактар. Глава ведомства подтвердил участие в сессии «Технологическая экосистема будущего: на благо человека и планеты». На площадке ПМЭФ пройдут встречи делегации с российским и зарубежным бизнесом и состоится знакомство с регионами России.

Представители Турции посетят тематические пространства, а также поучаствуют в культурной и деловой программах.

Во время встречи в Москве стороны обсудили возможности расширения сотрудничества России и Турции. Отельное внимание уделили присутствию турецких представителей на крупнейших мероприятиях фонда «Росконгресс» в 2024 году. Среди них: туристический форум «Путешествуй!», Кавказский инвестиционный форум и Российская энергетическая неделя.

«Убежден, что многоформатное сотрудничество стран станет темой для продуктивного диалога не только на ПМЭФ, но и на площадках других деловых мероприятий, которые состоятся в России в этом году», - отметил Стуглев.

В дни работы ПМЭФ в Северной столице пройдет выставка «Национальные бренды БРИКС». Мероприятие организуют в историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств.

Турция Россия Москва ПМЭФ-2024

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