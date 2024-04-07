Продающие вейпы несовершеннолетним предложили закрывать

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Он предложил ужесточить наказание за продажу аэрозольных смесей несовершеннолетним и закрывать точки, нарушающие закон.

«Правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, <…>, а также увеличить штрафы за нарушение закона», - указал Володин.

Председатель ГД напомнил о вреде вейпов. По его словам, содержащиеся в аэрозоле токсичные вещества могут вызвать патологические изменения, в том числе отек мозга и остановку сердца. Володин добавил, что от регулирования продажи вейпов зависит вопрос здоровья детей.

Ранее петербургская школьница попала в реанимацию из-за отравления электронной сигаретой. Девятиклассница потеряла сознание у себя дома. Девочку доставили в больницу с тяжелым отравлением.