07 апреля 2024, 10:41

Продающие вейпы несовершеннолетним предложили закрывать

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Некоторые работники магазинов продают детям вейпы, несмотря на действующий запрет. Зачастую продавцам выгоднее заплатить штраф, чем соблюдать принятые нормы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он предложил ужесточить наказание за продажу аэрозольных смесей несовершеннолетним и закрывать точки, нарушающие закон.

«Правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, <…>, а также увеличить штрафы за нарушение закона», - указал Володин.

Председатель ГД напомнил о вреде вейпов. По его словам, содержащиеся в аэрозоле токсичные вещества могут вызвать патологические изменения, в том числе отек мозга и остановку сердца. Володин добавил, что от регулирования продажи вейпов зависит вопрос здоровья детей.

Ранее петербургская школьница попала в реанимацию из-за отравления электронной сигаретой. Девятиклассница потеряла сознание у себя дома. Девочку доставили в больницу с тяжелым отравлением.

Штрафы Дети Законы Запреты
07 апреля 2024, 05:59
Священник рассказал о популярной традиции в Благовещение
РИА «Новости»
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Обычай выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не богослужебный, однако его все равно многие любят и соблюдают. Об этом рассказал глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов в беседе с РИА «Новости».

«В праздник есть не богослужебная, но любимая верующими традиция - после литургии выпускают подготовленных к этому птиц, чаще всего голубей. То, что птица свободно вылетает, символизирует Богом данную человеку свободу, о чем напоминает и сам праздник Благовещения», - рассказал он.

Также отпускание голубей на волю служит напоминанием о действии Духа Святого. В другом евангельском сюжете рассказывали о сошествии Духа Святого в виде голубя во время крещения Спасителя в реке Иордан.

Ранее «360» разобрался в истории и традициях благовещения Пресвятой Богородицы. Это поистине радостный праздник в православном календаре. Верующие в этот день вспоминают о счастливой новости, которую архангел Гавриил принес Деве Марии.

Праздники Священники РПЦ Птицы Религия История
06 апреля 2024, 21:32
Космонавтов Новицкого и Василевскую тепло встретили в Звездном Городке
РИА «Новости»
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Космонавтов Олега Новицкого и Марину Василевскую встретили в Звездном Городке. Видео с их прибытия опубликовали в Telegram-канале «Роскосмоса».

В публикации отметили, что специалисты Центра подготовки космонавтов и близкие готовились к их прибытию и ждали встречи.

Для Марины Василевской этот полет был первым. Женщина участвовала в космической миссии от Республики Беларусь. В «Роскосмосе» ей пожелали легкой реабилитации и продвижения в карьере.

Ранее стало известно, что спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» успешно приземлился недалеко от города Жезказгана в Казахстане. Помимо Новицкого и Василевской на борту находилась американка, астронавт НАСА Лорал О’Хара.

В марте Олег Новицкий рассказал, что Международная космическая станция в хорошем состоянии и может еще долго прослужить. Он отметил, что МКС полностью обеспечивает безопасность экипажей.

Космонавты Видео Роскосмос Звездный городок
06 апреля 2024, 21:10
Вован и Лексус предупредили о негативных последствиях пранков с российскими политиками
РИА «Новости»
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Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) считают, что розыгрыши российских политиков приведут к внутренним конфликтам. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Думаю, что любые подобные записи, если какие-то российские политики будут выставляться в негативном свете, это будет (неверно - прим. ред.) трактоваться в наше время», - отметил Лексус.

Розыгрыши могут стать причиной раздрая в обществе. Но сейчас России не нужны никакие конфликты, отметил Столяров.

Он добавил, что нельзя делать «истеричных заявлений» о том, что «все пропало». Это тоже вредит российскому обществу.

Ранее пранкеры разыграли главу WADA Витольда Баньку. Вован и Лексус вели беседу от лица «африканского политика». Одной из тем разговора стало участие стран во Всемирных играх дружбы. Банька заявил, что организация недовольна этой инициативой.

Россия Пранкеры Вован и Лексус
06 апреля 2024, 17:36
Размер штрафов за спам-звонки увеличат до миллиона рублей
Freepik
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Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер штрафов за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости. Документ разместили на сайте опубликования правовых актов.

Новый закон ужесточит административную ответственность как для физических, так и для юридических и должностных лиц. После вступления документа в силу микрофинансовые организации, которые рекламируют себя без указания полной стоимости кредита или займа, ждет штраф от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Согласно новому закону, за спам-звонки физические лица оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 100 тысяч рублей, а юридические - от 300 тысяч до миллиона рублей.

Ранее экономист Лазарь Бадалов предположил, что миллионный штраф станет ощутимым наказанием для микрофинансовых организаций. Эксперт также отметил, что давать оценку эффективности нововведения пока рано.

Штрафы Законы Реклама Кредиты Владимир Путин

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