21 июня 2024, 18:48

Продавцов сим-карт предложили включить в закон о запрете спам-звонков

РИА «Новости»
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Ограничение рекламных спам-звонков возможно через жесткий контроль продавцов сим-карт. Таким мнением с 360.ru поделился директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.

Так он прокомментировал предложение депутатов от фракции «Новые люди» разрешить рекламные звонки только с номеров, зарегистрированных на юрлиц или индивидуальных предпринимателей.

«Здесь нужен какой-то жесткий контроль за компаниями, продающими эти сим-карты. Скорее всего, это будет какой-то закон или норма по продаже. Появилась инициатива, чтобы мигранты получали сим-карты по биометрии. Так можно узнать, как они пользуются такими телефонами», - заявил Дворянский.

Эксперт добавил, что, по его прогнозу, сильное развитие получат приложения для смартфонов с определителями номера, которые подсвечивают номера поступающих звонков, сопровождая из надписями «возможно спам», «злоумышленники», «есть жалобы». Он добавил, что такие приложения разрабатывают как банки, так и телеком-операторы.

Если компания хочет рекламировать свои услуги через звонки, добавил Дворянский, для этого она должна иметь регистрацию и платить налоги. Но при этом следить за безопасностью баз со своими клиентами, чтобы их номера не оказались в руках злоумышленников.

Депутаты думской фракции «Новые люди» подготовили законопроект о запрете спам-звонков. Как сообщил RT , сейчас реклама по телефону проходит с номеров, которым владеют физические лица, чем пользуются фирмы. Документ разрешит вести такую деятельность только с номеров, зарегистрированных на юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Законы Реклама Депутаты
21 июня 2024, 11:37
Адвокат передал журналистам заявление Белых после освобождения
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Адвокат Андрей Грохотов передал журналистам письменное заявление вышедшего на свободу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Копия обращения появилась в распоряжении 360.ru.

В обращении Белых отметил, что чувствует себя нормально, а дальнейшие планы - отдавать приоритет семье, детям и работе.

Также экс-губернатор отметил, что в Кировском областном суде продолжается производство по его делу, в котором он должен принять участие. Общаться с прессой сейчас Белых не собирается.

«Понимаю ваш интерес, тем более, вы знаете, что я всегда открыт для журналистов, однако давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время не буду», - пояснил он.

Также Белых отметил, что сейчас ему предстоит многое узнать, потому что последние восемь лет он был ограничен в информации.

«Все эти годы - без интернета, последние два года - без ТВ, а последние два месяца - еще и без сервиса переписки, поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться», - указал он.

В 2016 году Белых задержали с поличным при получении взятки и поместили под арест. Президент России Владимир Путин 28 июля того же года снял чиновника с должности руководителя Кировской области в связи с утратой доверия.

В 2018 году суд приговорил Белых к восьми годам лишения свободы.

«Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года и положениями уголовно-исполнительного законодательства Никита Юрьевич был освобожден <…>. Сейчас он находится на свободе , сам подготовил письменное заявление для прессы», - сказал Грохотов.

Тюрьмы
21 июня 2024, 03:58
Уникальную операцию сделали бойцу СВО в Казани
Freepik
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В Казани врачи извлекли осколок снаряда из сердца участника спецоперации. Об этом сообщил телеканал «Татарстан 24».

По словам руководителя военного госпиталя Михаила Бурмистрова, операция была уникальной. Осколок размером четыре на семь миллиметров прошел через ключицу и застрял в сердце.

«Когда осколок летел с большой скоростью, он разогрелся, по принципу сварки в сердечной мышце произошел разогрев. Поэтому военный не умер от кровотечения», - объяснил он.

Сейчас боец с позывным Крашер находится на пути к полному выздоровлению и уже задумывается о возвращении на службу.

Ранее председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о подвиге военно-полевого хирурга. Врач прооперировал семерых военнослужащих в медицинской палатке. В какой-то момент он увидел летящий в их сторону дрон и закрыл своим телом вход в помещение.

Казань Татарстан Военные Врачи
21 июня 2024, 02:36
«Недополученная сумма не пропадет». В Госдуме разъяснили индексацию пенсий для работающих пенсионеров
Freepik
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Индексация выплат для работающих пенсионеров будет рассчитываться не от фактической пенсии, а той, которую человек должен был получать, если бы индексацию не приостанавливали. Об этом написал депутат Госдумы Андрей Исаев в своем Telegram-канале.

«Размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться не от той пенсии без индексаций, которую они получают сейчас, а от максимальной, той, которая была бы им положена, если бы они не работали», - заверил парламентарий.

Исаев добавил, что недополученная пенсионером сумма никуда не пропадет - ее выплатят, когда человек перестанет работать.

Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме предложил возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Она была остановлена в 2016 году. По словам главы государства, сейчас у властей есть ресурсы для этого.

Глава правительства Михаил Мишустин уточнил, что индексация пенсий возобновится с 1 февраля 2025 года. А министр труда и социальной защиты России Антон Котяков добавил, что она будет проводиться два раза в год.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Депутаты Россия Владимир Путин
21 июня 2024, 00:00
Индексация пенсий будет проводиться дважды в год
Freepik
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Индексация пенсий с 2025 года будет проводиться дважды в год и затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Его слова привело РИА «Новости».

«С будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года», - сказал Котяков.

Министр уточнил, что повышение выплат коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. В этом году завершается переходный период, на протяжении которого пенсии индексировались один раз в год 1 января.

В начале июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Глава государства отметил, что у страны есть на это ресурсы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил, что индексация возобновится с 1 февраля 2025 года. А вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на это потребуется как минимум 100 миллиардов рублей.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Владимир Путин Михаил Мишустин

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