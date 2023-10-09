Процесс над сжегшим Коран жителем Волгограда отложили

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По данным агентства, молодого человека не доставили в районный суд Грозного, он находится в СИЗО. Также на слушание не явились и потерпевшие.

Судья сказал, что у него нет информации по этом поводу. Гособвинение в связи со сложившимися обстоятельствами предложило объявить перерыв.

«Мы объявляем перерыв до 13 октября 2023 года», - уточнил судья.

При этом родители Журавеля прибыли на заседание 9 октября. В суде находился и его адвокат Юлия Антонова.

Журавеля задержали еще в мае за акцию с сожжением Корана. Житель Волгограда признался, что сделал это по указке спецслужб Украины и за деньги.

Новый общественный резонанс эта история получила, когда появилась информация об избиении молодого человека сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Позже стало известно, что Адам Кадыров получил звание героя Чечни.