Процесс над сжегшим Коран жителем Волгограда отложили
Начало процесса по делу жителя Волгограда Никиты Журавеля, который сжег Коран, отложили. Заседание суда в Грозном перенесли на 13 октября. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, молодого человека не доставили в районный суд Грозного, он находится в СИЗО. Также на слушание не явились и потерпевшие.
Судья сказал, что у него нет информации по этом поводу. Гособвинение в связи со сложившимися обстоятельствами предложило объявить перерыв.
«Мы объявляем перерыв до 13 октября 2023 года», - уточнил судья.
При этом родители Журавеля прибыли на заседание 9 октября. В суде находился и его адвокат Юлия Антонова.
Журавеля задержали еще в мае за акцию с сожжением Корана. Житель Волгограда признался, что сделал это по указке спецслужб Украины и за деньги.
Новый общественный резонанс эта история получила, когда появилась информация об избиении молодого человека сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Позже стало известно, что Адам Кадыров получил звание героя Чечни.