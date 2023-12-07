Проблему в охранниках и бухгалтерах увидели в России

Читайте нас в:

«Нам необходимо вернуться к системным мерам в области повышения производительности труда. Иногда у нас чрезмерные требования по безопасности, например, требуется человек вместо обычной камеры», - сказал он.

Решетников отметил, что тысячи бухгалтеров работают благодаря слишком частым переменам в положениях бухучета, что потребует постоянной перенастройки системы.

«Возникает вопрос, насколько это производительно. Но есть и другие излишние требования», - добавил глава ведомства.

По его словам, Минэкономразвития много времени уделяет этому вопросу, а упор необходимо делать именно на производительности труда.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России нужно повысить производительность труда для дальнейшего роста экономики, писал RT.