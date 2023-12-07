Проблему в охранниках и бухгалтерах увидели в России
Чрезмерное количество бухгалтеров и охранников на предприятиях в России снизило производительность труда. Об этом РИА «Новости» сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
«Нам необходимо вернуться к системным мерам в области повышения производительности труда. Иногда у нас чрезмерные требования по безопасности, например, требуется человек вместо обычной камеры», - сказал он.
Решетников отметил, что тысячи бухгалтеров работают благодаря слишком частым переменам в положениях бухучета, что потребует постоянной перенастройки системы.
«Возникает вопрос, насколько это производительно. Но есть и другие излишние требования», - добавил глава ведомства.
По его словам, Минэкономразвития много времени уделяет этому вопросу, а упор необходимо делать именно на производительности труда.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России нужно повысить производительность труда для дальнейшего роста экономики, писал RT.