Новое лифтовое оборудование получат из разных источников. Александр Моор заявил, что российские производители после введения санкций нарастили мощности и справились с задачами импортозамещения. Кроме того, по его словам, необходимое количество лифтов поставят дружественные страны, например Китай и Белоруссия.

В одной только Москве в 2024 году капитально отремонтируют 2334 дома. Рабочие заменят 2642 лифта в многоэтажках.

«Вопрос ЖКХ и обслуживания стоит на повестке. Правительством принято решение в этом и следующем году выделить беспрецедентно огромные деньги на поэтапную реконструкцию ЖКХ. Туда, конечно же, включается и лифтовое хозяйство , и трубы, и сантехника, и все, что связано с подключением домов, потому что они все безвозвратно устарели», - сказал он.

Годами сфере ЖКХ, по словам Александра Моора, не уделяли должного внимания. Он сравнил состояние лифтов с проблемой ветхого жилья - органы управления в том или ином регионе в свое время не приняли необходимых решений. Ситуация, по словам собеседника «360», начала меняться, в бюджете отвели деньги на реконструкцию. Глава Всероссийского центра строительной политики заявил, у России есть желание и ресурсы привести хозяйство в порядок.