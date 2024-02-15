Пробки в Москве достигли отметки в 8 баллов в четверг

По данным сервиса, большие трудности с проездом наблюдаются в центре мегаполиса. Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах застряло в пробках, а самая сложная обстановка на севере, северо-востоке, северо-западе, юго-западе, юге.

Сильные заторы видны на Москворецкой, Котельнической набережных. Водителям предстоит провести больше времени за рулем на Бульварном кольце - от Петровского до Страстного бульвара, на улице Тверская.

Проблемы движения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в сторону обоих направлений. Хуже всего на севере, северо-западе, западе, юго-западе. Отдельные трудности есть на западе, северо-западе, юго-востоке МКАД.

На Москву обрушился сильный снегопад и метели в ночь на четверг. Начиная с ночи и до 6 утра в столице, на базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало два миллиметра осадков.