Пробки в Москве достигли 9 баллов

Наибольшие трудности, по данным платформы, в центре города. Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах застряло в пробках, а самая сложная обстановка на севере, северо-западе и юге.

Серьезные затруднения прослеживаются и на Пречистенской, Москворецкой, Космодамианской, Софийской набережных. Водителям предстоит провести больше времени за рулем на Бульварном кольце - на Покровском, Яузском, Чистопрудном, Рождественском, Петровском бульварах, а также на улицах Большая Никитская, Тверская, Солянка.

С утра в Москве пробки достигли восеми баллов в связи обрушившимся на город снегопадом. Кроме того, высота сугробов приблизится к рекордной в пятницу утром.