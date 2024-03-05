«Пробить стеклянный потолок». В России стало больше женщин-руководителей

«Мы видим тренды последних лет: расширяются права женщин, в том числе и финансовые возможности. Разрыв стал меньше. Если раньше на одни и те же позиции с одинаковым опытом и компетенциями претендовал мужчина и женщина, то мужчине платили на 30% выше зарплату. Женщине было сложнее пробить этот такой стеклянный потолок, и ожидание от женщин всегда строилось так: а вдруг она уйдет в декрет или на больничный», - рассказала Лоикова.

Ответственные и работоспособные То есть исторически женщину потенциально даже не рассматривали как работника, особенно в топовых специальностях. Но в прошлом году появилось больше послаблений в этой сфере. HR-специалист предположила, что изменения спровоцировали пандемия и СВО.

«На женщинах многое держится, они гибче воспринимают изменения. Даже в такие отрасли, как строительство, девелопмент, инженерия стали искать женщин на руководящие технические позиции. То есть никогда такого не было. Они просто говорят, что женщинам лучше удается и коммуникации выстроить, и они очень ответственны, <…> более работоспособны, никуда не уедут», - подчеркнула психолог.

Разрыв в зарплатах сократился Но до сих пор женщины в среднем зарабатывают меньше мужчин, потому что переломить тренд очень сложно. При этом большая победа состоит в том, что на 10-15% сократился разрыв в оплате труда у мужчин и женщин.

«Мы увидели расширение определенных должностей, которые раньше были недоступны женщинам. Вот в прошлом году 51 профессию открыли для женщин», - добавили собеседница «360».

По словам Лоиковой, женщины стали движущей силой. Большое число организаций тоже регистрируют на женщин.

«Ни для кого не секрет, что в России это исторически так складывается, что женщины более активны», - пояснила HR-специалист.

Но некоторые представительницы прекрасного пола все-таки выбирают традиционную роль хозяйки и матери, поэтому предпочитают более гибкий график работы, чтобы воспитывать детей. Они идут и на зарплату ниже, в том числе, чтобы не подводить работодателя.

В целом предложения по зарплатам в России в январе–феврале выросли в среднем на 18,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Больше всего они выросли в сфере красоты и здоровья, а также в отрасли услуг.