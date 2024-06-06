«Про новости мира». Как телеканал 360.ru изменился за 10 лет работы

Дизайнер также поговорил с 360.ru о нейросетях, дизайне, патриотизме. В частности, он упомянул: чтобы воспитывать в детях любовь к своей стране, надо правильно доносить до них, какие возможности есть в России.

Петербургский международный экономический форум проходит в 27-й раз. Традиционно он собирал на одной площадке представителей зарубежного и российского бизнеса. На мероприятии заключают соглашения и договариваются о сотрудничестве, делятся опытом, обсуждают экономические вопросы, проводят дискуссии и круглые столы.

«Телеканал 360.ru вырос из просто подмосковного и стал каналом про новости мира. Плюс он ушел из просто „телека“ в „мобилу“, и этот круглосуточный эфир работает на нашем „Потокусе“. И это круто», - заявил Лебедев.

Сайт канала перешел на новый домен 360.ru , а на площадках изменилось не только оформление, но и концепция.