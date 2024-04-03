«Призрак убитой девочки». «Алиса» поразила ответом на вопрос о Маше из мультика

Митянина пояснила, что спросила у колонки, почему Маша живет в лесу без взрослых.

«Маша живет без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни», - такую теорию озвучила умная колонка «Алиса».

Детский омбудсмен также указала на мультсериал «Скибиди Туалет», сюжет которого разворачивается вокруг головастых сущностей без тел, живущих внутри унитазов.

«Дети семи-восьми лет с нетерпением ждут новые серии и просят родителей покупать им игрушки, которые изображают персонажей этой вакханалии», - посетовала Митянина.

По ее словам, основная проблема заключается в качестве распространяемого контента. Неизвестно, как с этим справится неокрепшая детская психика.

Ранее актриса Ольга Будина заявила об отсутствии в России детских фильмов и мультфильмов , которые учат хорошему. Она порекомендовала кинематографистам делать упор не на красивую картинку, а на смысловую составляющую.