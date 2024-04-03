03 апреля 2024, 19:39

«Призрак убитой девочки». «Алиса» поразила ответом на вопрос о Маше из мультика

РИА «Новости»
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Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, выступая с отчетом о своей работе перед депутатами, рассказала об опасности бесконтрольного влияния технологий на детей. Она привела в пример ответ умной колонки «Алиса» на вопрос о героине мультфильма «Маша и Медведь», сообщило РИА «Новости».

Митянина пояснила, что спросила у колонки, почему Маша живет в лесу без взрослых.

«Маша живет без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни», - такую теорию озвучила умная колонка «Алиса».

Детский омбудсмен также указала на мультсериал «Скибиди Туалет», сюжет которого разворачивается вокруг головастых сущностей без тел, живущих внутри унитазов.

«Дети семи-восьми лет с нетерпением ждут новые серии и просят родителей покупать им игрушки, которые изображают персонажей этой вакханалии», - посетовала Митянина.

По ее словам, основная проблема заключается в качестве распространяемого контента. Неизвестно, как с этим справится неокрепшая детская психика.

Ранее актриса Ольга Будина заявила об отсутствии в России детских фильмов и мультфильмов , которые учат хорошему. Она порекомендовала кинематографистам делать упор не на красивую картинку, а на смысловую составляющую.

Дети Интернет Мультфильм Маша и медведь
03 апреля 2024, 17:20
Силовики устроили обыски в российской IT-компании
РИА «Новости»
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У разработчика российской системы бронирования Leonardo начались обыски. Как сообщил «Коммерсант», оперативные мероприятия в офисе компании на Ленинградском проспекте проводят сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.

У разработчика российской системы бронирования Leonardo начались обыски. Как сообщил «Коммерсант» , оперативные мероприятия в офисе компании на Ленинградском проспекте проводят сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.

«Действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года», - рассказал изданию источник.

Правоохранители изучают технику, чтобы установить «возможные уязвимости», а также просматривают документацию.

Ранее силовики провели обыски в офисах криптобирж в Москва-Сити.

Компания Beribit отметила, что во время проверки не нашли нарушений или оснований для санкций против нее. В организации уточнили, что обыски - это частью регулярной деятельности в финансовой индустрии.

ФСБ Санкции Росгвардия
03 апреля 2024, 17:04
Более 90 миллионов рублей заработала Ивлеева на газировке и чипсах
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Доход компании блогера Анастасии Ивлеевой, специализирующейся на продаже чипсов и газировки, за минувший год составил 2,8 миллиарда рублей. Чистая выручка превысила 90 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, за 2023 год прибыль компании Ивлеевой «Коленки пчелы» возросла больше чем в два с половиной раза. В 2022 году выручка составила 37 миллионов, в этом - 93 миллиона.

При этом, Shot уточнил, что компания блогерши задолжала 2,8 миллиона рублей налогов.

Ранее компания Насти Ивлеевой «Коленки пчелы» обратилась в суд с иском к смоленскому производителю энергетиков под ее брендом Easy Peasy. С ответчика потребовали 4,6 миллиона рублей. Предположительно, поводом для разбирательств послужила остановка выпуска продукции после скандала с «голой» вечеринкой.

Налоги Блогеры Бизнес Анастасия Ивлеева Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 16:41
Премия «Жара Music» пройдет в Москве 13 мая
РИА «Новости»
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Церемония вручения музыкальной премии Жара Music Awards состоится 13 мая в ЦСКА Арена в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале.

На сцене выступят звезды, такие как Анна Асти, Егор Крид, JONY, Люся Чеботина, Дима Билан, Клава Кока, Мот, Ани Лорак, Полина Гагарина, Николай Басков, Валерия, Ольга Бузова и другие. Зрители увидят более 20 уникальных музыкальных номеров.

«Музыка объединяет и сближает, помогает пережить трудные моменты, сплотиться и не чувствовать себя одиноким, что так важно для каждого из нас», - отметили организаторы.

Билеты на мероприятие уже в продаже. Ранее купленные билеты будут действительны, а вернуть их можно по месту приобретения.

Организаторы перенесли музыкальную премию «Жара» из-за теракта в «Крокусе». Она должна была состояться 4 апреля. Премию вручат за музыкальные достижения по итогам 2023 года. Победителей выберут зрители путем онлайн-голосования.

ЦСКА Музыка Москва
03 апреля 2024, 15:28
Мощный ветер в Москве повалил деревья и снес общественные туалеты
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Штормовой ветер обрушился на столицу 3 апреля. Городские службы уже приступили к ликвидации последствий: специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

«Сильный ветер сохранится до конца дня. В настоящее время фиксируются очень сильные порывы», - предупредили москвичей и гостей столицы.

Жителей попросили не выходить на улицу в непогоду. Горожанам также напомнили, что нельзя прятаться от сильного ветра под деревьями и парковать возле них машины.

Порывы ветра в столице достигают 21 метра в секунду. Все службы перевели в режим повышенной готовности. Под натиском стихии не выдерживают не только деревья, но и общественные туалеты. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что одна из кабинок биотуалета оказалась посреди дороги.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москву к концу недели придет похолодание. В пятницу ожидаются заморозки и до -5 градусов.

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