«Призрак убитой девочки». «Алиса» поразила ответом на вопрос о Маше из мультика
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, выступая с отчетом о своей работе перед депутатами, рассказала об опасности бесконтрольного влияния технологий на детей. Она привела в пример ответ умной колонки «Алиса» на вопрос о героине мультфильма «Маша и Медведь», сообщило РИА «Новости».
Митянина пояснила, что спросила у колонки, почему Маша живет в лесу без взрослых.
«Маша живет без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни», - такую теорию озвучила умная колонка «Алиса».
Детский омбудсмен также указала на мультсериал «Скибиди Туалет», сюжет которого разворачивается вокруг головастых сущностей без тел, живущих внутри унитазов.
«Дети семи-восьми лет с нетерпением ждут новые серии и просят родителей покупать им игрушки, которые изображают персонажей этой вакханалии», - посетовала Митянина.
По ее словам, основная проблема заключается в качестве распространяемого контента. Неизвестно, как с этим справится неокрепшая детская психика.
Ранее актриса Ольга Будина заявила об отсутствии в России детских фильмов и мультфильмов , которые учат хорошему. Она порекомендовала кинематографистам делать упор не на красивую картинку, а на смысловую составляющую.