28 мая 2024, 17:28

Признак бескультурья. Почему нельзя запрещать носить никабы

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Запретить в России одежду, которая закрывает лицо, предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Речь идет о мусульманских никабах, которые носят женщины. Предлог для новых ограничений — обеспечение безопасности. Ведущая 360.ru Анастасия Букреева порассуждала о том, насколько подобное предложение насущно.

Журналистка отметила, что запрет на одежду и отдельные аксессуары в 21 веке - это признак бескультурья.

«Давайте вспомним времена ковида: люди носили маски <…> Когда-то была мода на балаклавы. Там, извините, иногда даже и глаз не было видно. И при этом наши современные смартфоны, когда мы ходили в тех же масках, спокойно могут разблокировать телефон по взгляду. Сейчас в России такие технологии, что система распознавания лиц работает на высшем уровне», - подчеркнула она.

Журналистка напомнила, что некоторых пугают девушки в никабах, потому что когда-то из этого сделали какую-то угрозу.

Муфтий Москвы главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов также говорил о том, что одежда - личный выбор каждой женщины и девушки. Духовное управление мусульман России не пропагандирует ношение никаба, но считает, что в условиях светского государства правильно соблюдать общепринятые религиозные правила и выбирать одежду, которая соответствует основным требованиям ислама, не вызывает негативного отношения у окружающих.

«Есть опасения, что попытки подвергнуть цензуре традиционные позиции могут встретить непонимание у местной и мировой мусульманской общественности», - процитировала Аляутдинова ведущая.

Более подробно том, что такое никаб и почему его хотят запретить, можно узнать в материале 360.ru.

Запретить в России одежду, которая закрывает лицо, предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Речь идет о мусульманских никабах, которые носят женщины. Предлог для новых ограничений - обеспечение безопасности. Ведущая 360.ru Анастасия Букреева порассуждала о том, насколько подобное предложение насущно.

Одежда Запреты Женщины Ученые Россия Москва
28 мая 2024, 17:57
Стала известна возможная причина масштабного сбоя в работе СДЭК
РИА «Новости»
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Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за крупный сбой в работе логистической компании СДЭК. Об этом сообщили «Ведомости».

Для взлома использовали вирус-шифровальщик. Эту информацию подтвердили источники в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности, в также в СДЭК.

«Хакеры рассказали о взломе СДЭК в своем аккаунте в соцсети X», - отметили авторы материала.

СДЭК уже третий день подряд не может возобновить выдачу посылок после масштабного сбоя. Представители компании отметили, что продвинулись в восстановлении работы. Однако полностью возобновить деятельность пока не получилось.

Работа Магазины Хакеры
28 мая 2024, 17:52
Доля женщин-предпринимателей в Донбассе и Новороссии превысила 50%
Freepik
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В Донбассе и Новороссии более половины предпринимателей — женщины. Об этом Луганскому информационному центру (ЛИЦ) сообщил гендиректор Корпорации малого и среднего бизнеса Александр Исаевич.

В новых регионах России индивидуальные предприниматели представляют основную долю малого и среднего бизнеса - 89,4%.

«Из них доля женщин превышает половину», - отметил Исаевич.

До этого он сообщал, что более 107 тысяч бизнесменов уже зарегистрировались в Донбассе и Новороссии с момента возвращения этих регионов в состав России.

Ранее стало известно, что некоторые западные компании отказались покидать российский рынок. Речь идет о таких фирмах, как Air Liquide, Avon Products и Reckitt.

В Донбассе и Новороссии более половины предпринимателей - женщины. Об этом Луганскому информационному центру (ЛИЦ) сообщил гендиректор Корпорации малого и среднего бизнеса Александр Исаевич.

Донбасс Россия Бизнес
28 мая 2024, 17:25
Бывшего совладельца Промсвязьбанка признали банкротом
РИА «Новости»
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В отношении Ананьева открыли процедуру реализации его имущества.

Суд ввел начальную процедуру банкротства в ноябре по заявлению ПСБ. В реестр требований кредиторов Ананьева включили требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Эту сумму взыскивали с совладельца кредитной организации по иску ПСБ.

Ранее сообщалось, что за восемь лет существования процедуры судебного банкротства финансово несостоятельными признали более одного миллиона россиян. В ближайшие годы прирост числа заявлений на банкротство составит около 30%.

Банки Рубль Суд Москва
28 мая 2024, 15:26
Дайджест о состоянии ГЧП в России в 2023 году подготовили для ПМЭФ
РИА «Новости»
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Состояние и динамику развития рынка ГЧП России проанализировали в ежеквартальном информационно-аналитическом дайджесте «Государственно-частное партнерство в России: итоги 2023 года и основные тренды». Материал приурочили к Петербургскому международному экономическому форуму, сообщили в Росконгрессе.

Важным в реализации проектов на принципах ГЧП является то, что в условиях ограниченного бюджета с привлечением частного капитала такие объекты создают раньше. Кроме того, они быстрее остальных предоставляют бюджетную и социальную отдачу.

Авторы дайджеста собрали полную информацию об основных трендах развития ГЧП, а также составили рейтинг регионов по уровню развития в партнерстве такого рода. Отдельные блоки справочника выделили для навигатора мер поддержки ГЧП, трендов нормотворчества и правоприменения.

Сегодня ГЧП остается ключевым механизмом взаимодействия между государством и бизнесом, отметил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

«Объем законтрактованных в 2023 году инвестиций в проекты ГЧП достиг рекордного значения и вплотную приблизился к отметке в один триллион рублей, что подтверждает востребованность этого механизма у инвесторов при реализации инфраструктурных проектов», - пояснил он.

Страна, по его словам, поставила перед собой ряд новых задач. Среди них - развитие механизмов ГЧП в космосе и промышленности.

В России по итогам прошлого года действует 3427 соглашений о реализации ГЧП-проектов на 4,8 триллиона рублей общих инвестиций. В среднем на один проект приходится 1,4 миллиарда рублей общих инвестиций. Большинство ГЧП-проектов реализуется в форме концессионных соглашений.

Инвестиции Туризм Россия Бизнес ПМЭФ-2024

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