Призеров всероссийского конкурса «ПРО Образование» наградили в Москве

Министр просвещения России Сергей Кравцов выразил приветствие участникам церемонии, подчеркнув значимость конкурса «ПРО Образование». Он отметил, что конкурс уже более двух десятилетий собирает талантливых авторов в области образовательной журналистики со всей страны.

Кравцов акцентировал внимание на том, что работы участников освещают важнейшие вопросы образовательной сферы, позволяя родителям, педагогам и учащимся узнавать о достижениях российских школьников на международных олимпиадах и о лучших учителях страны.

«Благодарю всех участников за неравнодушие и ответственность, объективность и глубину материалов. Желаю вам вдохновения и удачи!» - добавил Кравцов.

Во время торжественной церемонии награждения директор департамента внешних коммуникаций и референтуры Минпросвещения России Ирина Шилкина представила нововведения всероссийского конкурса «ПРО Образование - 2024». Она сообщила, что в этом году добавлены новые номинации, включая «Пушкинское перо» в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем обращении отметил, что конкурс «ПРО Образование» является значимым событием в области образовательной журналистики. Он акцентировал, что представленные работы касаются ключевых вопросов системы образования в России.

«И сила вашего слова, ваши материалы и проекты подтверждают это! Поздравляю коллег с победой в таком важном и престижном конкурсе», - отметил Хинштейн.

В ходе церемонии также вручили награды победителям и призерам конкурса в 19 номинациях. Работы участников оценивались экспертным советом на основе таких критериев, как социальная значимость, достоверность, выразительность и соответствие современным требованиям журналистики.