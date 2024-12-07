07 декабря 2024, 12:41

Призеров всероссийского конкурса «ПРО Образование» наградили в Москве

Минпросвещения России
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Торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса журналистских работ в области образования «ПРО Образование — 2024» состоялась в Москве. В этом году на участие в состязании подали около четырех тысяч заявок из 89 регионов России, сообщает Минпросвещения России.

Министр просвещения России Сергей Кравцов выразил приветствие участникам церемонии, подчеркнув значимость конкурса «ПРО Образование». Он отметил, что конкурс уже более двух десятилетий собирает талантливых авторов в области образовательной журналистики со всей страны.

Кравцов акцентировал внимание на том, что работы участников освещают важнейшие вопросы образовательной сферы, позволяя родителям, педагогам и учащимся узнавать о достижениях российских школьников на международных олимпиадах и о лучших учителях страны.

«Благодарю всех участников за неравнодушие и ответственность, объективность и глубину материалов. Желаю вам вдохновения и удачи!» - добавил Кравцов.

Во время торжественной церемонии награждения директор департамента внешних коммуникаций и референтуры Минпросвещения России Ирина Шилкина представила нововведения всероссийского конкурса «ПРО Образование - 2024». Она сообщила, что в этом году добавлены новые номинации, включая «Пушкинское перо» в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем обращении отметил, что конкурс «ПРО Образование» является значимым событием в области образовательной журналистики. Он акцентировал, что представленные работы касаются ключевых вопросов системы образования в России.

«И сила вашего слова, ваши материалы и проекты подтверждают это! Поздравляю коллег с победой в таком важном и престижном конкурсе», - отметил Хинштейн.

В ходе церемонии также вручили награды победителям и призерам конкурса в 19 номинациях. Работы участников оценивались экспертным советом на основе таких критериев, как социальная значимость, достоверность, выразительность и соответствие современным требованиям журналистики.

Награды Журналистика Учителя Россия конкурсы Образование
07 декабря 2024, 11:23
Премии в области медицинской науки учредили в России
РИА «Новости»
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В 2025 году в России впервые присудят премии в области медицинской науки. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Постановление об учреждении награды подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Размер премии будет составлять один миллион рублей. Их вручат отечественным ученым за разработки, помогающие справиться с ранее не решенными вопросами медицины и позволяющие сохранить здоровье и жизнь людей.

Наград удостоят за достижения в сферах персонализированной и превентивной медицины, биомедицинских и когнитивных нейротехнологий.

«Лауреатов определит правительство на основании решения межведомственного совета, состав которого утвердит министерство здравоохранения. Конкурс по отбору номинантов стартует 1 марта, а торжественная церемония вручения премии состоится не позднее 30 ноября», - заявили в кабмине.

Ранее премии губернатора Андрея Воробьева вручили ученым в Подмосковье.

Россия Наука
06 декабря 2024, 20:52
ФСБ рассекретила архивные документы битвы под Москвой
Freepik
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Выставка «Чекисты на защите столицы» открылась в УФСБ России по Москве и Московской области. Ее приурочили ко Дню начала контрнаступления советских войск против фашистов в битве под столицей, сообщил корреспондент 360.ru.

Посетители выставки могут лично изучить рассекреченные архивные документы о деятельности диверсантов и истребительных батальонов, действовавших на территории Московской области, временно оккупированной противником. Также здесь представлены другие исторические документы и фотографии.

Управление ФСБ РФ по ДНР рассекретило архивные документы о расследовании преступлений нацистов, совершенных в 1941–1943 годах на донецкой шахте. Материалы разместили в музее Великой Отечественной войны в Донецке.

Силовики организовали экскурсию по выставке для учеников подшефной школы, а также показали им интерактивный музей Управления с экспозициями, посвященными спецшколе подрывников НКВД МО и партизанскому движению.

Выставки Музеи ФСБ Великая Отечественная война Москва
06 декабря 2024, 17:44
Россиянам объяснили идею ограничить порядок выдачи больничных
РИА «Новости»
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Идея ограничить порядок выдачи больничных листов в России возникла на фоне необходимости взять под контроль эту сферу. Об этом изданию Lenta.ru сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«До введения электронного больничного у нас, по оценкам экспертов, порядка двух миллионов больничных выдавали фиктивно», - отметила она.

По словам депутата, врачи совершали должностное правонарушение, чтобы через больничный предоставить дополнительное время отдыха. После введения электронных больничных, это стало гораздо сложнее, поскольку появился полный контроль.

Бессараб напомнила, что по новым правилам человеку не откажут в больничном листе. Однако врач самостоятельно уже не сможет выписать больничный больше, длительностью свыше трех дней.

Для того, чтобы медики не подвергались опасности должностных нарушений, врачебная комиссия установит, что это действительно болезнь и даст более объективные возможности лечения, заключила парламентарий.

Минздрав России планирует с 1 сентября 2025 года ввести новый порядок выдачи больничных листов. Изменения затронут тех, кто часто болеет.

Болезни Врачи Россия Больничный
05 декабря 2024, 17:24
Кадырову напомнили о единстве права после критики СК и МВД
РИА «Новости»
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Критика, которой глава Чечни Рамзан Кадыров подверг руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, звучит довольно странно. На это в беседе с Lenta.ru указала член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Она отметила, что с материалами уголовного дела против подростка, вероятно упомянутого Кадыровым, не знакома.

«Но могу сказать, и об этом обязательно надо говорить, что странно слышать такие слова от главы республики, где нарушения в силовых структурах - нередкое явление», - сказала Меркачева.

От правозащитников, добавила член СПЧ, вообще скопилось немало вопросов к структурам республики. В пример она привела несколько дел, по которым нет никакой информации.

«Думается, что, если задавать вопросы главе всего СК России и главе МВД, надо исходить из того, что сам четко стоишь на позициях верховенства права, что оно у нас неизбирательно», - обратила она внимание.

Меркачева напомнила, что Уголовный кодекс для всех россиян один, так же как и право, которое нужно отстаивать для каждого.

Ранее глава Чечни усомнился в профпригодности Бастрыкина и Колокольцева из-за дела 13-летнего подростка, которого будут судить за драку в парке «Ходынское поле».

Драки Уголовное дело Чечня Рамзан Кадыров Ева Меркачева Следственный комитет России

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