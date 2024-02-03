03 февраля 2024, 16:23

Привычке убираться по выходным нашли необычное объяснение

Unsplash
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Многие люди занимаются уборкой в свои выходные. По мнению психолога Михаила Лабковского, это объясняется низкой самооценкой. Его слова привело издание Psycholigies.

«Вы просто не любите себя, чтобы позволить делать то, что хочется», - пояснил специалист.

Родители в детстве учат детей, что лежать целый день и смотреть сериал - неправильно, а сделать генеральную уборку, постирать грязное белье и что-нибудь приготовить - наоборот. С этими установкам человек живет всю жизнь.

Именно поэтому в какой-то момент многих мучает совесть, и вместо отдыха приходится убираться, добавил Лабковский. При этом, подчеркнул психолог, не стоит бросаться в крайности. Сейчас много альтернатив - доставка еды на дом, чтобы не стоять у плиты. А решить проблему с уборкой помогут клининговые сервисы.

Эксперт Дарья Дугенцова объяснила, как родители должны сообщить ребенку о разводе , чтобы не нанести ему психологическую травму.

Отдых Психология
03 февраля 2024, 15:04
Москвичам напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях
РИА «Новости»
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Прокуратура Москвы предупредила горожан об ответственности за участие в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В интернете и социальных сетях появилась информация с призывами к участию в акции в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города не согласовали в установленном законом порядке», - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что участие в таких массовых мероприятиях и их организация влекут за собой предусмотренную законодательством ответственность.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в России несистемная оппозиция давно находится под финансированием западных стран. По его словам, среди них есть как сложившиеся бандитские формирования, так и просто откровенные фрики.

Прокуратура РФ Законы Россия Москва
03 февраля 2024, 11:04
Охотившегося на собак тигра отловили в Приморье
РИА «Новости»
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Специалисты Минлесхоза Приморского края поймали тигра в Пожарском округе, который нападал на собак. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства региона.

Животное отловили в поселке Ясенеко. Хищника неоднократно замечали рядом с населенными пунктами, где он нападал на псов. Теперь тигра направят в реабилитационный центр в Алексеевке, где медики обследуют его.

Центр «Амурский тигр» уточнил, что зверь является возрастным, у него могут быть травмы.

«Забор крови на анализ и ветеринарный осмотр проведут в Алексеевке. Росприроднадзор решит дальнейшую судьбу зверя», - добавили в пресс-службе центра.

В ночь на 22 декабря тигр задавил собаку в поселке Рисовое. Сотрудники охраны объектов животного мира и лесного хозяйства Приморского края дежурили на месте несколько часов, но животное так и не появилось. Спустя несколько дней тигр напал на собак в поселке Тихоречное.

Приморье Животные
03 февраля 2024, 09:02
Тимофеев день отметят верующие 4 февраля. Что надо знать об этом празднике
РИА «Новости»
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В воскресенье, 4 февраля, православные верующие отметят Тимофеев день. Об этом написала газета «Известия».

Память ближайшего ученика апостола Павла Тимофея Эфесского православная церковь чтит ежегодно.

Свою смерть Тимофей Эфесский принял в 80 году I века нашей эры от рук язычников. В IV веке его мощи перенесли в Константинополь по приказу царя Констанция и разместили в храме Святых Апостолов.

На Руси считали, что на этот праздник приходится середина зимы. После него обычно ждали самых жестоких морозов, которые по силе можно сравнить с крещенскими.

Кроме того, крестьяне на Тимофеев день подсчитывали корма для скота и запасы продовольствия. Овощей, хлеба и зерна должно было хватить до весны. Тогда же начинали подготовку к земледельческому сезону: заготавливали необходимый инвентарь, проверяли инструменты и чинили телеги.

Девушки проводили гадание - брали донца, на которых плели шерсть и лен, и катались на них с горки. Считалось, что кто дальше сможет уехать с горы, тот и соберет самый большой урожай льна, когда настанет время сбора.

В день памяти апостола Тимофея верующим рекомендуют посетить церковную службу или уделить время молитве. Никаких особых запретов на этот день не установлено, в том числе в отношении приема пищи.

На Руси с Тимофеевым днем были связаны несколько суеверий. Считалось, что важно проводить время в хлопотах, нельзя отлынивать от домашних обязанностей и вообще проводить день праздно. Но при этом мусор выбрасывать в этот праздник считалось неправильным, чтобы не вынести вместе с ним счастье из дома.

Праздники Православие
03 февраля 2024, 02:49
Найденный в мусоре йоркширский терьер Брюлик обрел нового хозяина
Freepik
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Йоркширский терьер, чудом выживший в спрессованном мусоре, обрел новый дом и хозяйку. Об этом сообщила группы компаний «Первый Спецтранс» в своем Telegram-канале «Спецы по отходам».

По данным компании, пса сначала отправили в приют, потом на лечение в ветеринарную клинику, а сейчас он поехал в свой новый дом. Новая хозяйка собаки Наталия сама вышла на связь с компанией и попросила отдать ей потерявшегося питомца.

«Счастливчик, а теперь он Брюлик, дома! Наталия уже отправила все анализы собаки диетологу, купила необходимые лекарства и расцеловала крошку йорика. Опыт в спасении животных большой, а значит, лучшей семьи Брюлику и не придумать», - написали в компании.

В конце января сотрудники мусороперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге нашли в куче отходов йоркширского терьера. Пес был ухоженным и очевидно домашним - работники предположили, что он случайно забрался в мусорный бак. Сотрудники завода дали собаке кличку Счастливчик, временно оставили у себя и объявили о поиске хозяина.

Ветеринар нашел у собаки серьезные заболевания , в том числе, проблемы с сердцем, печенью и перелом ребер. Скорее всего, часть проблем со здоровьем терьер получил во время поездки в мусоровозе. В понедельник, 29 января, Счастливчику сделали операцию.

Санкт-Петербург Семья Собаки Животные Заводы Мусор

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