Привычке убираться по выходным нашли необычное объяснение

«Вы просто не любите себя, чтобы позволить делать то, что хочется», - пояснил специалист.

Родители в детстве учат детей, что лежать целый день и смотреть сериал - неправильно, а сделать генеральную уборку, постирать грязное белье и что-нибудь приготовить - наоборот. С этими установкам человек живет всю жизнь.

Именно поэтому в какой-то момент многих мучает совесть, и вместо отдыха приходится убираться, добавил Лабковский. При этом, подчеркнул психолог, не стоит бросаться в крайности. Сейчас много альтернатив - доставка еды на дом, чтобы не стоять у плиты. А решить проблему с уборкой помогут клининговые сервисы.

Эксперт Дарья Дугенцова объяснила, как родители должны сообщить ребенку о разводе , чтобы не нанести ему психологическую травму.