Привычке убираться по выходным нашли необычное объяснение
Многие люди занимаются уборкой в свои выходные. По мнению психолога Михаила Лабковского, это объясняется низкой самооценкой. Его слова привело издание Psycholigies.
«Вы просто не любите себя, чтобы позволить делать то, что хочется», - пояснил специалист.
Родители в детстве учат детей, что лежать целый день и смотреть сериал - неправильно, а сделать генеральную уборку, постирать грязное белье и что-нибудь приготовить - наоборот. С этими установкам человек живет всю жизнь.
Именно поэтому в какой-то момент многих мучает совесть, и вместо отдыха приходится убираться, добавил Лабковский. При этом, подчеркнул психолог, не стоит бросаться в крайности. Сейчас много альтернатив - доставка еды на дом, чтобы не стоять у плиты. А решить проблему с уборкой помогут клининговые сервисы.
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