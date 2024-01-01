Приставы полностью взыскали штрафы с нескольких зарубежных компаний

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Россия 1 января 2024 года приняла эстафету председательства в БРИКС. Объединение притягивает единомышленников все больше, указал президент РФ Владимир Путин. По его данным, подключиться к этому формату готовы порядка 30 стран.

По его словам, государства, которым близок такой формат совместной работы, разделяют установки, лежащие в основе деятельности объединения. Речь идет о суверенном равенстве , уважении выбора собственного пути развития, учете интересов друг друга, открытости и консенсусе, перечислил президент.

Также он обратил внимание на стремление к многополярному мироустройству и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы.

Именно в таком ключе, по его словам, будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году.

Девизом его станет «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

«И конечно, будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трёх десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня», - добавил он.

В числе приоритетов для БРИКС он также назвал дальнейшее продвижение взаимодействия в самых разных областях - от высоких технологий до экологии и здравоохранения, от культуры и спорта до молодежных обменов.

На сегодняшний день, как напомнил президент, БРИКС включает 10 государств. К объединению на правах новых полноправных членов присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

По словам Путина, приступая к обязанностям председателя , Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми странами, вовлеченными в орбиту БРИКС.

Для этого, как пояснил Путин, Россия займется проработкой модальностей новой категории государств - партнеров объединения.

В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня, отметил президент.