Приставы полностью взыскали штрафы с нескольких зарубежных компаний
В России полностью взыскали многомиллиардные штрафы с компаний Meta* и Google. Об этом свидетельствуют сведения банка данных Федеральной службы судебных приставов.
Все исполнительные производства против этих юридических лиц по состоянию на 1 января 2024 года закрыли.
Кроме того, штрафы взыскали с YouТube, TikТok и Telegram, российские суды назначали им денежное наказание за отказ удалить запрещенный в России контент.
В 2024 году штрафы взыщут с компании Twich и соцсети X (бывший Twitter). Они должны выплатить порядка шести миллионов рублей.
В конце декабря Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4,6 миллиарда рублей за отказ удалить запрещенный контент с YouTube. По мнению Роскомнадзора, в нем содержались призывы к экстремизму и фейковые сведения о проведении СВО, писал RT.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.