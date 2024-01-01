Приставы не нашли активы WhatsApp и Wikimedia

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Согласно данным базы Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство о взыскании с WhatsApp 18 миллионов рублей инициировали 17 марта 2023 года, а исполнительное производство о взыскании с Wikimedia двух миллионов рублей - 27 марта.

Дела прекратили с формулировкой о «невозможном установлении местонахождения должника, его имущества или сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».

WhatsApp назначили штраф в 18 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент и нарушение порядка локализации данных пользователей из России.

Компанию Wikimedia неоднократно штрафовали за отказ от удаления информации о боевых действиях на Украине. Общая сумма штрафов составила 22,4 миллиона рублей.