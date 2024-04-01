01 апреля 2024, 03:15

Приставы арестовали активы владельцев «Макфа» на 100 трлн рублей

РИА «Новости»
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В Челябинске судебные приставы арестовали счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Это сделали по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества компании «Макфа», сообщил ТАСС.

Под арест попали, в том числе, активы зятя Белоусова и матери Юревича. Общая сумма арестованных активов составила 100 триллионов рублей.

В четверг, 28 марта, Генеральная прокуратура России направила в Центральный районный суд Челябинска иск с требованием передать акции холдинга «Макфа» в доход государства. Ответчиками кроме АО «Макфа» выступят АО «СМАК», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» и другие компании. Суд рассмотрит иск 9 апреля. В рамках иска суд арестовал все активы «Макфы» и еще шести компаний, две их которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах.

Суд Депутаты Челябинск Аресты
31 марта 2024, 20:24
Соседей фигуранта дела о теракте в «Крокусе» допросили в Таджикистане
РИА «Новости»
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Соседей обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева в Таджикистане допросили правоохранители. Об этом РИА «Новости» сообщила одна из соседок родителей боевика.

«Нас вызывали на допрос и отпустили в тот же день», - отметила она.

Собеседница издания уточнила, что Далерджон Мирзоев никогда не вступал в конфликт с жителями кишлака. Мужчина вел себя спокойно и вежливо.

Ранее мать и отец Мирзоева обратились к семьям погибших в концертном зале со словами соболезнования. Мать нападавшего заявила, что не верит в то, что сын решился на убийство людей.

Далерджона Мирзоева обвиняют в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Он приехал в Московскую область из Новосибирска, где работал таксистом. Мирзоев женат, у него четверо несовершеннолетних детей.

Таджикистан Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 17:47
Звезде сериала «Солдаты» диагностировали рак легкого
РИА «Новости»
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Злокачественное новообразование легкого и верхней доли бронхов диагностировали известному актеру Роману Мадянову. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, 61-летний артист начал проходить курс противоопухолевого лечения, чтобы предотвратить развитие болезни.

Мадянов обратился к медикам из-за сильной слабости, ему провели противоопухолевую лекарственную терапию, выявив злокачественное образование.

Кроме того, у актера обнаружили кисты в печени, селезенке и почках. Мадянова выписали с рекомендацией наблюдения по месту жительства и назначили еще одно противоопухолевое лечение в апреле.

Мадянов известен большому кругу зрителей по ролям в сериалах «Солдаты», «Шаляпин», «Охота на изюбря», фильмах «Команды мечты», «По щучьему велению» и «СуперБобровы». В 1995 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Сериалы Болезни Актеры
31 марта 2024, 17:28
Родители террориста из «Крокуса» Мирзоева не поверили в виновность сына
РИА «Новости»
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Живущие в Таджикистане мать и отец обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева выразили слова соболезнования семьям 144 погибших в концертном зале. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в республике сообщило РИА «Новости».

Мать Мирзоева Гулькарат заявила, что не может поверить в то, что сын пошел на убийство большого количества людей. Но в ходе дальнейшей беседы она выразила слова сочувствия близким погибших и пострадавшим.

«Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», - заявила женщина.

Отец обвиняемого Барот присоединился к словам супруги.

«Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», - сказал мужчина.

Далержон Мирзоев - самый старший из участников нападения на «Крокус Сити Холл». Ему 32 года, у него есть жена и четверо несовершеннолетних детей. В Московскую область он приехал из Новосибирска, где работал таксистом.

Один из горожан ранее сообщал журналистам, что Мирзоев посещал тренировки по боям без правил в спортивном клубе «Зевс» в Затулинском районе Новосибирска.

Мачеха еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова призвала всех не возлагать вину за случившееся на родителей фигурантов дела. Она подчеркнула, что ни отец, ни мать не знали о том, чем занимается уехавший сын.

Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 17:26
Пойманную на выборах с зеленкой профессора УрФУ отпустили из спецприемника
РИА «Новости»
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Профессор Уральского федерального университета Эмилия Носова вышла из спецприемника, где находилась 15 суток за мелкое хулиганство. Женщина пыталась испортить зеленкой бюллетени на выборах президента. Об этом сообщило URA.RU.

По словам Носовой, в спецприемнике к ней хорошо относились. Она выразила надежду, что следственные органы разберутся с ситуацией, в которой она оказалась.

Носову задержали на избирательном участке в Екатеринбурге. Под давлением мошенников она перевела 15 миллионов рублей. Затем женщине пообещали, что вернут деньги, если она устроит провокацию на выборах.

Ранее дочь Носовой заявила, что ее мать - хороший человек, но попала под влияние аферистов. По ее словам, трудно понять, как такой умный человек мог совершить такую ошибку.

Екатеринбург Выборы

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