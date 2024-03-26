«Пришло время». Константин Малофеев заявил об уходе из ВРНС

По словам Малофеева, за весь 2023 год он посетил около 40 регионов России, где работают отделения ВРНС.

«Нам нужно было открыть 89 отделений. Цель достигнута. Форумы стабильно организовываются. С ними сотрудничают администрации губернаторов, региональные Общественные палаты. Поэтому работа стала стабильной. И я в связи с этим посчитал, что свое дело сделал», - рассказал он.

Теперь Малофеев планирует сосредоточиться на работе на телеканале, чтобы «возглавить собственный Царьград». Он отметил, что сейчас важно создать образ будущего страны, а эта задача потребует много сил и энергии.

В феврале 2023 года учредитель телеканала «Царьград» Малофеев возглавил Совета Союза добровольцев Донбасса.