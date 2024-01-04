04 января 2024, 04:34

Пришел к успеху. Подросток из США первым в истории прошел «Тетрис»

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Подросток из американского штата Оклахома Уиллис Гибсон, предположительно, стал первым, кто дошел до 157-го уровня игры «Тетрис». До него счет 999 999 был только у искусственного интеллекта, сообщила газета The New York Times.

При счете 999 999 игра зависает, что фактически является ее окончанием. Сам Гибсон очень рад своему достижению. По его словам, в эту игру легко начать играть, но добиться в ней мастерства непросто. Подросток опубликовал видео прохождения «Тетриса» в интернете.

Речь идет об оригинальной версии игры, создателем которой выступил советский программист Алексей Пажитнов. Он разработал «Тетрис» в 1984 году на компьютере «Электроника-60». Игра стала популярной, когда японская компания Nintendo сделала картриджи с ней для приставки Game Boy.

До сих пор «Тетрис» остается актуальной игрой, в которую играют как на приставках, так и на портативных гаджетах. В 2007 году игра попала в список библиотеки американского конгресса как одна их 10 наиболее значимых в истории.

Ранее геймер чуть не умер из-за чипсов. Молодой человек подавился, когда ел чипсы в одном из компьютерных клубов Москвы. Администратор заведения спас посетителю жизнь.

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04 января 2024, 03:27
Пояс с автографом Путина продадут за 500 тысяч рублей
Freepik
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Тюменская спортсменка выставила на продажу свой желтый пояс по дзюдо с автографом президента России Владимира Путина. Цена — 500 тысяч рублей, сообщила «Тюменская область сегодня».

По данным издания, владелица пояса встречалась с нынешним главой государства на торжественном открытии Центра дзюдо в 2010 году, когда он занимал пост премьер-министра. Путин сфотографировался со спортсменами и успел раздать несколько автографов - в том числе владелице желтого пояса.

Сейчас пояс с автографом выставили на продажу за полмиллиона рублей на сайте бесплатных объявлений. В подтверждение подлинности лота автор объявления выложила архивный снимок с открытия спортцентра.

Ранее трехмиллионному посетителю выставки-форума «Россия» вручили открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина.

Счастливчиком стал житель Барнаула Алексей Козырев, который вместе с супругой Еленой приехал на ВДНХ, чтобы посмотреть на павильон родного Алтайского края.

Тюменская спортсменка выставила на продажу свой желтый пояс по дзюдо с автографом президента России Владимира Путина. Цена - 500 тысяч рублей, сообщила «Тюменская область сегодня».

Тюмень Владимир Путин
04 января 2024, 02:15
Мантуров заявил о скором старте производства на бывшем заводе Volkswagen
Freepik
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Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируют перезапустить в первом полугодии 2024 года. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Компании „Арт-Финанс“ принадлежит завод в Калуге Volkswagen, по которому нашли индустриального зарубежного партнера. В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года», - сказал он.

Немецкий концерн Volkswagen продал бизнес в России за 125 миллионов евро. Сумму сделки впервые раскрыли в отчете компании за первое полугодие.

Volkswagen остановил производство машин на территории РФ в марте 2022 года. В текущем году руководство концерна рассматривало вариант продажи российских активов местной компании. Мантуров сообщал об утверждении основных параметров сделки в апреле без возможности обратного выкупа.

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируют перезапустить в первом полугодии 2024 года. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Россия Машины Заводы Денис Мантуров
04 января 2024, 01:52
Стало известно, куда пропал ведущий «России 1» Сергей Брилев
РИА «Новости»
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Сергей Брилев вел программу «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Последний его эфир состоялся 26 февраля 2022 года. В конце марта того же года он уволился с поста замдиректора ВГТРК, потому что ему «надоело вычитывать пусть и дивные, но чужие тексты». Что стало с телеведущим и журналистом, выяснило издание News.ru.

С 1995 года Брилев работал специальным корреспондентом на телеканале «Россия 1». За свои репортажи в горящих точках он получил премию ТЭФИ. В 1996 году журналист стал главой бюро телеканала в Лондоне, а в 2001 году вернулся в Москву и вел передачу «Вести». До марта 2022 года Брилев занимал должность замдиректора телеканала.

После начала СВО Брилев уволился с этого поста и заявил, что хочет делать свои репортажи, а не вычитывать чужие. Поэтому ему больше незачем носить титул замдиректора «России 1».

Телеведущий находится под санкциями Великобритании, Украины, Австралии и Канады. После увольнения с российского телевидения он отправился в Бразилию, Эквадор, Боливию, Аргентину, Парагвай и Уругвай, где снимал репортажи.

Сейчас журналист возглавляет ассоциацию международной премии в области энергетики «Глобальная энергия» и живет в Аргентине. Он все еще сотрудничает с «Россией 1» и даже появился в эфире с репортажем. В мае 2023 года он перенес операцию и прошел долгий восстановительный период.

Аргентина Журналистика Россия Телевидение ТЭФИ
04 января 2024, 00:30
Россиян предупредили, когда невыгодно брать отпуск в 2024 году
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В разные месяцы года отпуск будет стоить по-разному. «Известия» объяснили, когда лучше отдохнуть, чтобы не потерять на отпускных.

Размер отпускных не равен заработной плате. Более того, в разные периоды он может меняться и зависит от количества рабочих дней в месяце.

Оплата отпуска рассчитывается по формуле: сумма зарплаты делится на 29,3 (число, принятое для расчетов среднего количества дней в месяце), и полученное число умножается на количество дней отпуска.

Многие работники любят ставить отдыхать до или после праздничных дней, продлевая его за счет праздников. Но таким образом они сокращают свои отпускные. Самыми невыгодными месяцами для отпуска станут месяцы, в которых мало рабочих дней: январь, июнь, май, февраль и март.

Самые подходящие месяцы для отдыха - июль и октябрь, в них по 23 рабочих дня. Кроме того, выгодно отдыхать в августе, в котором 22 рабочих дня.

В ноябре 2023 года Минтруду предложили запретить штрафовать работников за опоздания из-за непогоды. Письмо с такой инициативой главе Минтруда Антону Котякову направил депутат Госдумы Иван Сухарев.

В разные месяцы года отпуск будет стоить по-разному.

«Известия» объяснили, когда лучше отдохнуть, чтобы не потерять на отпускных.

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