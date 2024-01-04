Пришел к успеху. Подросток из США первым в истории прошел «Тетрис»

При счете 999 999 игра зависает, что фактически является ее окончанием. Сам Гибсон очень рад своему достижению. По его словам, в эту игру легко начать играть, но добиться в ней мастерства непросто. Подросток опубликовал видео прохождения «Тетриса» в интернете.

Речь идет об оригинальной версии игры, создателем которой выступил советский программист Алексей Пажитнов. Он разработал «Тетрис» в 1984 году на компьютере «Электроника-60». Игра стала популярной, когда японская компания Nintendo сделала картриджи с ней для приставки Game Boy.

До сих пор «Тетрис» остается актуальной игрой, в которую играют как на приставках, так и на портативных гаджетах. В 2007 году игра попала в список библиотеки американского конгресса как одна их 10 наиболее значимых в истории.

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