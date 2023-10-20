«Приношу извинения». Раскритиковавший награждение сына Кадырова депутат признал ошибку
Депутат Азат Хамаев, который возмутился награждением сына Рамзана Кадырова, извинился за излишнюю эмоциональность и заявил, что Татарстан всегда уважал братский народ Чеченской Республики. Парламентария процитировал «Татар-информ»
Хамаев отметил, что высказал на заседании Госсовета республики «сугубо личное мнение» и коллеги его не поддержали.
«Приношу извинения за эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами», - подчеркнул депутат.
Накануне, обсуждая законопроект о патриотическом воспитании, Азат Хамаев намекнул на историю с сыном Кадырова, не называя имен. Парламентарий предложил коллегам прокомментировать ситуацию, когда «глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну». Никто не стал реагировать на эти слова.
Пятнадцатилетний Адам Кадыров избил арестованного за поджог Корана. Его отец Рамзан Кадыров одобрил этот поступок. Кадыров-младший получил звание Героя Чечни.
Отец также назвал подростка «героем всех мусульман».