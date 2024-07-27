«Принципиальная позиция». Wildberries решил запретить бренд «WВнутый»

Заседание по этому вопросу состоялось в палате по патентным спорам 26 июля, однако принятие решения отложили.

Товарный знак зарегистрировали в прошлом году. Его печатали на кухонной посуде, одежде и обуви. Как отметили в пресс-службе маркетплейса, оспорить решили из-за того, что правовую охрану знаку предоставили с нарушением требований закона, поэтому такое название бренда нужно признать недействительным.

Например, его регистрация противоречит общественным принципам, интересам, гуманности и морали, отметили в Wildberries. Также покупатели могут неправильно истолковать знак.

Как заявила сама Кащева, о начале разбирательства она узнала от третьих лиц, которые предложили услуги по защите ее прав после подачи заявки об аннулировании бренда со стороны маркетплейса.

«У [Wildberries] принципиальная позиция, они просто изъявили свое желание и дальше ни в каких переговорах они не участвуют. Единственное их обоснование - это факт того, что бренд компрометирует их», - сказала она.

Ранее член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов рассказал, что основатели Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук получат равные доли в компании в случае развода. Однако может сложиться другой сценарий, если между супругами есть брачный договор.