Приморские прокуроры не допустили хищения из бюджета пяти миллиардов рублей

В 2024 году прокуратура пресекла в Приморье более 65 тысяч нарушений закона.

По словам Столярова, прокуроры смогли добиться перечисления зарплат на общую сумму 253 миллиона рублей и предоставления единовременных выплат более 250 многодетным семьям вместо земельных участков. Также в регионе в результате надзорной деятельности произвели перерасчет оплаты за некачественно оказанные коммунальные услуги в размере 13 миллиона рублей.

Кроме того, под контролем прокуроров в Приморском крае в прошлом году обеспечивали лекарствами нуждающиеся категории граждан и увеличивали финансирование для покупки жилья лицам со статусом детей-сирот.

В Следственном комитете ранее сообщили о передаче в суд дела против девяти организаторов и участников преступного сообщества , занимавшегося хищениями на гособоронзаказе.