15 февраля 2024, 15:50

Примитивизм убивает все. «Долгоиграющие» звезды шоу-бизнесу не светят?

Телеканал «360»
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Шоу-бизнес — та сфера, которая не терпит пустоты, и каждые два-три года там всегда появляется новая фигура, это нужно понимать и поддерживать, заявил в беседе с «360» музыкальный продюсер, основатель легендарной рок-группы «Земляне», владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев. Вместе с тем, по мнению специалиста, многим людям, которые считают себя звездами, выстрелив в Tik-Tok, стоит осознавать, что задержаться надолго, скорее всего, не получится.

«Чтобы выйти на рынок, мы два года репетировали по восемь часов в день - до мозолей на руках. Сегодня почти наверняка долгоиграющих артистов не будет, потому что все на очень коротких дистанциях работают. Все очень быстро, примитивизм просто убивает все. Быстрая популяризация, потому что „кушать хочется“», - подчеркнул Киселев.

В качестве примера продюсер привел нескольких западных звезд, которые производили очень сильное впечатление. Но сейчас о них ничего не слышно, а популярность к ним при этом пришла совсем не из соцсетей.

«Взять Maroon 5. Мне казалось, они Стинга подвинут, а где они сейчас? А у нас вообще катастрофа - „Грибы“, Даня Милохин , прости господи. Я слежу за рынком и должен его знать, но парадокс - вот наши звезды. Надолго это быть не может», - добавил собеседник «360».

По словам Киселева, герои интернета и Tik-Tok напоминают ему заключенных в камере. Это некий занятный аналог - вот он находится в камере, много качается, занимается физкультурой, растит большие мускулы, и на каком-то этапе ему поаплодируют, пояснил эксперт.

«И вот ты продолжаешь, мускулы уже как у Шварценеггера и Сталлоне, только аплодисментов уже нет. А публика все та же, эта аудитория не имеет развития. И люди этого даже не понимают, что так они себе убивают будущее, потому что у них очень локальная аудитория, нет развития», - добавил Киселев.

При этом есть и такой парадокс: когда молодой артист начинает развиваться, он может потерять аудиторию, которую быстро привлек в соцсетях. Его уже не хотят принимать те зрители, заметил Киселев.

Россия Шоу-бизнес
15 февраля 2024, 15:52
Вместо культа легенд — культ похоронный. Киселев — об отношении к звездам прошлых поколений
Телеканал «360»
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В России совершенно нет культа легенд, человеку надо уйти из жизни, чтобы о нем вспомнили. Такое мнение в беседе с «360» высказал основатель легендарной рок-группы «Земляне», владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

По мнению специалиста, такие выпады кажутся странными, но есть и обратная сторона медали. И речь идет об отношении как раз к молодым, новым исполнителям.

«Я бы многим коллегам предложил перестать заниматься злопыхательством и пытаться задавить молодых. Во-первых, потому что они сами когда-то были молодыми. <…> Потому что в ситуации, если ты не любишь певца Пупкина, и ты его задолбишь, на его место придет певец Тютькин. Это система развития, ничего не поменяется. С этим надо смириться, поддерживать», - указал он.

Киселев добавил, что ему, безусловно, хотелось бы, чтобы уровень качества молодых исполнителей поднимался, однако добиться этого сложно, потому что все хотят быстрой славы и работают на коротких дистанциях.

«Потому что все кушать хотят быстро. Очень кушать хочется», - с иронией добавил Киселев.

«У нас культ похоронный только. Человеку, чтобы его возлюбили, надо уйти из жизни, а на Западе многие группы вернулись, а у нас где старые звезды? У нас нет тяги к артистам предыдущих поколений», - констатировал он.

Киселев обратил внимание, что уже на протяжении многих лет с маниакальным упорством повторяется одна и та же ситуация - за два месяца до Нового года на телевизионщиков обрушивается поток критики из-за съемок праздничных концертов и передач.

Россия Шоу-бизнес
15 февраля 2024, 15:41
Осужденную за убийство Ксении Каторгиной на Урале позвал замуж боец СВО
РИА «Новости»
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Отбывающая наказание в колонии за убийство матери-одиночки Ксении Каторгиной ради автомобиля Audi Екатерина Меньшикова получила предложение выйти замуж от своего давнего знакомого, ставшего участником специальной военной операции. Об этом со ссылкой на мать осужденной сообщило издание E1.Ru.

Собеседница рассказала, что дочь сейчас находится в колонии Нижнего Тагила. Будущий супруг сделал предложение во время краткосрочного свидания. Сыграть свадьбу договорились в апреле.

«Это ее старый друг. Катю он знает с детства и понимает, что все было немного не так, как рассказали в суде. Он участник СВО, добровольцем пошел, сейчас вернулся свои дела семейные утрясти и хочет еще один контракт заключить», - заявила мать Меньшиковой.

Она добавила, что это не первое предложение жениха о свадьбе. Раньше дочь ему отказывала, а теперь дала согласие. Он пообещал, что обязательно дождется выхода избранницы на свободу.

Мать Меньшиковой добавила, что дочь сейчас старается делать все, чтобы ее перевели в колонию-поселение. Но из-за предвзятого отношения своей цели она пока не достигла.

Екатерина Меньшикова - одна из трех осужденных за убийство Ксении Каторгиной. Женщина пропала осенью 2019 года, когда поехала показывать выставленный на продажу автомобиль Audi Q5 потенциальной покупательнице. Ее нашли мертвой через несколько дней в канализационном колодце.

Судебная экспертиза обнаружила на теле погибшей 14 ножевых ранений. Обвиняемыми в жестокой расправе стали жители Челябинска Михаил Федорович, его жена Екатерина Меньшикова и таксист Марат Ахметвалиев. На момент совершения преступления они уже находились в федеральном розыске по делу о вымогательстве.

Суд приговорил Екатерину Меньшикову к 16 годам колонии , Ахметвалиев получил 19,5 года, а Федорович - 20.

Урал Убийства Суд Преступления Свадьбы
15 февраля 2024, 15:41
Московский зоопарк показал нежные поцелуи панд Катюши и Диндин
РИА «Новости»
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Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась трогательными кадрами с нежными поцелуями панд Катюши и Диндин. Видео она выложила в своем Telegram-канале.

На кадрах видеоролика мама-панда и ее медвежонок сидят возле деревянной лестницы, у которой Катюша так любит играть. Детеныш обнимает взрослую панду и целует ее. Мама Диндин отвечает ей взаимностью - наклоняет голову и вылизывает ушки любимой дочки.

«Панда-поцелуи», - прокомментировала Акулова.

Ранее Московский зоопарк показал панду Катюшу и ее маму на тренинге. Детеныш был менее нежный - мешал маме, пытаясь стащить ее лакомства. Взрослой медведице даже пришлось деликатно отодвинуть ребенка в сторону, пока сотрудники зоопарка кормили ее фруктами.

Акулова отметила, что подрастающая панда обладает исключительной харизмой и настоящим русским характером.

Животные Зоопарки Панда Катюша из Московского зоопарка
15 февраля 2024, 15:09
МЖД опровергла информацию о застрявшей в снегу электричке
РИА «Новости»
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Московская железная дорога (МЖД) опровергла информацию о застрявшей в снегу электричке на станции «Кусково». Движение пригородных поездов проходит в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В Сети 15 февраля опубликовали фотографии состава, который застрял из-за снега. В МЖД уточнили, что это поезд дальнего следования без пассажиров, который утром прибыл на запасные пути. На них происходит экипировка вагонов и не осуществляется движение поездов.

«Движение пригородных поездов на МЖД осуществляется в штатном режиме», - добавили в пресс-службе.

На данный момент на всех станциях приводят в пригодное состояние инфраструктуру, очищая от снега. Для этого в Москве и области задействовали 70 единиц спецтехники, а для расчистки путей привлекли свыше двух тысяч человек.

Ранее стало известно, что расписание поездов на пригородных направлениях временно изменят в праздничные дни в Москве.

Поезда Москва

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