Примитивизм убивает все. «Долгоиграющие» звезды шоу-бизнесу не светят?

«Чтобы выйти на рынок, мы два года репетировали по восемь часов в день - до мозолей на руках. Сегодня почти наверняка долгоиграющих артистов не будет, потому что все на очень коротких дистанциях работают. Все очень быстро, примитивизм просто убивает все. Быстрая популяризация, потому что „кушать хочется“», - подчеркнул Киселев.

В качестве примера продюсер привел нескольких западных звезд, которые производили очень сильное впечатление. Но сейчас о них ничего не слышно, а популярность к ним при этом пришла совсем не из соцсетей.

«Взять Maroon 5. Мне казалось, они Стинга подвинут, а где они сейчас? А у нас вообще катастрофа - „Грибы“, Даня Милохин , прости господи. Я слежу за рынком и должен его знать, но парадокс - вот наши звезды. Надолго это быть не может», - добавил собеседник «360».

По словам Киселева, герои интернета и Tik-Tok напоминают ему заключенных в камере. Это некий занятный аналог - вот он находится в камере, много качается, занимается физкультурой, растит большие мускулы, и на каком-то этапе ему поаплодируют, пояснил эксперт.

«И вот ты продолжаешь, мускулы уже как у Шварценеггера и Сталлоне, только аплодисментов уже нет. А публика все та же, эта аудитория не имеет развития. И люди этого даже не понимают, что так они себе убивают будущее, потому что у них очень локальная аудитория, нет развития», - добавил Киселев.

При этом есть и такой парадокс: когда молодой артист начинает развиваться, он может потерять аудиторию, которую быстро привлек в соцсетях. Его уже не хотят принимать те зрители, заметил Киселев.