Приложение Avito убрали из App Store

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«Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore. Причины выясняем», - написали в публикации.

При этом из Google Play приложение не исчезло.

В пресс-службе порекомендовали не удалять уже скаченную программу и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения». Люди, которые не успели загрузить программу, могут пользоваться мобильной версией сайта.

Ранее стало известно, что WhatsApp* прекратит работать на устаревших смартфонах. Речь идет о iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus и других устройствах.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена