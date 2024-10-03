03 октября 2024, 09:49

Приложение «Авито» исчезло из Google Play

Global Look Press
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Магазин приложений Google Play по неизвестным причинам заблокировал доступ к сервису «Авито». Платформу по-прежнему можно скачать на Huawei AppGallery, Xiaomi Market и Rustore, сообщила пресс-служба площадки для размещения объявлений.

«Друзья, к сожалению, только что приложение „Авито“ стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе», - отметили в компании.

В пресс-службе объяснили, что, несмотря на исчезновение приложения из Google Play, для пользователей практически ничего не изменилось. Если сервис уже установили на смартфоне, он продолжит работать.

«Главное, не удаляйте его и проверьте настройки смартфона, чтобы оно не сгружалось автоматически», - пояснили в «Авито».

Также представители компании предупредили, что в приложении может перестать работать функция пуш-уведомлений. Чтобы установить сервис, можно найти его в других магазинах приложений или пользоваться мобильной версией сайта.

Google Интернет Смартфоны
03 октября 2024, 09:46
Работодателям рекомендовали не отпускать простуженных сотрудников без больничного
Freepik
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В Государственной думе рекомендовали работодателям не отпускать сотрудников без больничного. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Тамара Фролова.

Она назвала неоднозначным предложение о об освобождении простуженных от работы на два-три дня без больничного.

Такая мера повлияет не только на рабочий процесс, но и скажется на здоровье людей, считает Фролова. Она напомнила, что при первых признаках болезни необходимо обратиться к врачу.

«Предложение же, которое многими сегодня обсуждается, говорит об обратном: заболели - к врачу не обращайтесь, побудьте дома, установите сами себе диагноз, назначьте лекарства и через пару дней возвращайтесь на работу», - объяснила парламентарий.

Инициатива также негативно скажется на дисциплине - без больничного потеряется возможность контроля.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ранее объяснил, что пособие по больничному рассчитывается на основе среднего заработка. Первые три дня нетрудоспособности оплачивает работодатель.

Здравоохранение Госдума РФ Работа Больничный
03 октября 2024, 08:33
В Чечне создали палестинскую национально-культурную автономию
Unsplash
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Палестинская национально-культурная автономия появилась в Чечне. О ее создании объявил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Свидетельство о госрегистрации организации министр передал старейшине палестинской общины в регионе Альхагу Насефу, уточнило издание «Чечня Сегодня».

Церемония состоялась на заседании Консультационного совета при главе республике. Его провели в Наурском районе.

В своей речи Дудаев обратил внимание, что в регионе вот уже много лет не возникало конфликтных ситуаций с представителями различных конфессий и национальностей. По его словам, Чечню можно считать общим домом для религий и народов.

Чечня Палестина
03 октября 2024, 07:16
Родителей детей-квадроберов предложили наказывать
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести уголовную и административную ответственность для родителей детей-квадроберов. Документ появился в распоряжении РИА «Новости».

Парламентарий направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка на имя омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Колунов предложил разработать меры ответственности, включающие лишение родительских прав.

«Прошу вас оказать содействие в запрете движения „квадробинг“ и разработке мер ответственности по данному вопросу», - написал Колунов.

По его словам, в России зафиксировали резкий рост случаев «квадробинга». В адрес депутатов ежедневно поступают жалобы от избирателей.

Протоиерей Сергей Лепин из Белоруссии ранее заступился за представителей субкультур квадроберов и хоббихорсеров. Он напомнил, что в прошлом неформалы впоследствии становились священниками.

Дети Депутаты
03 октября 2024, 01:46
«Ситуация дикая». Страховая потребовала деньги с дочери женщины, погибшей под поездом
РИА «Новости»
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Страховая компания «Согласие» потребовала с дочери погибшей под колесами электрички женщины деньги за причиненный поезду ущерб. Суд встал на сторону страховщиков, рассказала 360.ru ответчица Амира Батырбиева. Девушка добавила, что намерена обжаловать решение.

Мать Амиры погибла в декабре 2022 года. Страховая компания выплатила деньги РЖД за ущерб составу, а после обратилась в суд, чтобы взыскать сумму с дочери женщины.

«Суд состоялся. Вот я, к сожалению, не попала на заседание по определенным обстоятельствам. Шестнадцатого сентября был суд. Вот решение я получила 30 числа. Я буду пробовать обжаловать [решение], потому что для меня ситуация дикая. Я понимаю, что такая есть такая история, и страховая имеет право требовать деньги, но я считаю, что в этой ситуации можно как-то немножко почеловечнее относиться к людям», - отметила собеседница 360.ru.

Она объяснила, что обратилась к президенту. Ее письмо передали в ЦБ, оттуда - в страховую компанию. Пока ответа девушка не получила.

В прошлом сентябре в Челябинске под суд отправилась банда страховых мошенников. Молодые люди страховали дома, а затем поджигали их, чтобы получить деньги.

Скандалы ДТП Поезда Деньги

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