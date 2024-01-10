10 января 2024, 12:36

«Приличный помидор». Путину показали местные овощи и зелень в теплице Анадыря

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых» в Анадыре. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Экскурсию по предприятию провела главе государства предприниматель Наталья Макатрова. Она продемонстрировала Путину образцы местной продукции, в том числе овощи.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видео, снятое во время экскурсии. На этих кадрах президент оценивает томаты. Предпринимательница сообщила, что их вырастили на предприятии в первый раз.

«Приличный помидор», - отметил глава государства.

Макатрова пояснила, что качество привозных помидоров хуже, чем местных. По словам предпринимателя, пока томаты довозят до Чукотки, они становятся «стеклянными».

Также президенту показали выращенную в теплице зелень, например, зеленый лук и базилик.

«Базилик я всем даю просто нюхать. Это волшебство», - подчеркнула Макатрова.

«Супер», - согласился Путин.

В теплице в Анадыре выращивают и огурцы. Глава государства обратил внимание, что эти овощи на предприятии отличаются по размеру. Предпринимательница объяснила это разницей сортов.

«Хороший, твердый огурчик», - похвасталась продукцией Макатрова на видео в Telegram-канале «Вы слушали маяк».

Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку с рабочей поездкой. Это первый региональный визит президента в 2024 году.

Россия Владимир Путин
10 января 2024, 13:13
Бывший вице-губернатор Петербурга Виролайнен ушел из жизни
Unsplash
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В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался бывший вице-губернатор Олег Виролайнен. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Чиновник ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причины смерти Виролайнена не уточнялись. Прощание состоится 12 января с 09:30 до 11:00 в часовне на территории Госпиталя для ветеранов войн. Похоронить чиновника планируют на Масловском кладбище.

«Олег Арвович прожил яркую жизнь. Человечность, искренняя честность, высокий профессионализм вместе с простотой общения - эти качества были определяющими его чертами», - напомнили близкие умершего.

Виролайнен занимал пост вице-губернатора с 2003 по 2006 годы, в 2006–2009 годах он работал председателем комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Северной столицы.

Днем 6 января стало известно о смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Его тело нашли в квартире в центре Москвы.

Санкт-Петербург Чиновники
10 января 2024, 12:23
Глава Екатеринбурга раскритиковал уборку улиц от снега в одном из районов города
РИА «Новости»
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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал уборку улиц в Академическом. Он высказал претензии главе района Николаю Смирнягину, сообщил корреспондент Ura.ru.

Орлов поинтересовался у Смирнягина, вывозит ли подрядчик полный объем снега. Глава района ответил, что работники не справляются. Он указал на проблемы с расчисткой снега на трех улицах. Орлов в ответ заявил о необходимости привлекать дополнительную уборочную технику.

«Иначе сколько это будет продолжаться», - возмутился мэр.

В конце декабря прошлого года на работу коммунальных служб пожаловались жители Челябинска. Горожане начали самостоятельно убирать последствия мощного снегопада. Людям пришлось расчищать дороги, чтобы выехать из дворов на автомобиле.

До этого на Урал обрушилась сильная метель. В Екатеринбурге снегопад стал рекордным с 1917 года - за 26 декабря выпал 21 миллиметр осадков. Разбушевавшаяся стихия затронула и Челябинск.

Урал Дороги Екатеринбург Снегопад
10 января 2024, 10:21
Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам
РИА «Новости»
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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1,1%. Таким образом, минимальная ставка теперь составляет 16,7%, следует из данных на сайте банка.

Минимальные ставки на покупку готового и строящегося жилья, а также строительство жилого дома будут составлять 16,7%, на приобретение загородной жилплощади - 17%. При покупке гаража ставка будет от 17,2%, коммерческой недвижимости - от 18,2%.

В середине декабря Центробанк повысил ключевую ставку до 16% годовых. Последний раз, когда «Сбер» менял свои ипотечные ставки, тоже было после решения ЦБ о повышении ключевой ставки.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил приватизировать эту кредитно-финансовую организацию. Он считает, что так можно поступить с большинством госкомпаний.

Сбербанк Ипотека
10 января 2024, 08:23
Свыше 18 домов во Владивостоке остались без отопления из-за порыва на сети
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Порыв на участке тепловой сети во Владивостоке лишил тепла свыше трех тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Авария произошла вечером 9 января, подтопленной оказалась территория в районе дома № 41 на улице Калинина. Специалисты уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Пока тепло не поступает в 18 многоквартирных домов.

«Восстановление коммунальных услуг и приведение участка в нормативное состояние поставлено в надзорном ведомстве на контроль», - передали в прокуратуре.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации указал на чрезвычайную ситуацию в Подмосковье: в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминске. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются аварии и перебои с электричеством. Также специалисты продолжают устранять последствия прорыва в Климовске.

Тепло постепенно возвращают в дома жителей микрорайона.

Отопление Владивосток Коммунальные аварии

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