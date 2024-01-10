«Приличный помидор». Путину показали местные овощи и зелень в теплице Анадыря

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Экскурсию по предприятию провела главе государства предприниматель Наталья Макатрова. Она продемонстрировала Путину образцы местной продукции, в том числе овощи.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видео, снятое во время экскурсии. На этих кадрах президент оценивает томаты. Предпринимательница сообщила, что их вырастили на предприятии в первый раз.

«Приличный помидор», - отметил глава государства.

Макатрова пояснила, что качество привозных помидоров хуже, чем местных. По словам предпринимателя, пока томаты довозят до Чукотки, они становятся «стеклянными».

Также президенту показали выращенную в теплице зелень, например, зеленый лук и базилик.

«Базилик я всем даю просто нюхать. Это волшебство», - подчеркнула Макатрова.

«Супер», - согласился Путин.

В теплице в Анадыре выращивают и огурцы. Глава государства обратил внимание, что эти овощи на предприятии отличаются по размеру. Предпринимательница объяснила это разницей сортов.

«Хороший, твердый огурчик», - похвасталась продукцией Макатрова на видео в Telegram-канале «Вы слушали маяк».

Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку с рабочей поездкой. Это первый региональный визит президента в 2024 году.