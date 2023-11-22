Приглашение Путина в Чечню оценили в Кремле

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«Кадыров пригласил президента приехать в Чечню, со временем это, конечно, произойдет. Путин же ездит в регионы», - сказал он.

В ответ на реплику, что Путин давно не приезжал в регион, Песков ответил, что это обязательно произойдет.

«Ну, будет. Очень напряженная повестка сейчас», - добавил пресс-секретарь Кремля, не озвучив конкретных сроков.

В прошлый раз Путин посещал республику еще в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил Путина посетить регион. По его словам, об этом попросили местные старейшины. Также политик напомнил, что президент сделал все необходимое для восстановления инфраструктуры Чечни.