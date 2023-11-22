22 ноября 2023, 08:29

Приглашение Путина в Чечню оценили в Кремле

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин обязательно посетит Чечню с рабочей поездкой в подходящее время. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Кадыров пригласил президента приехать в Чечню, со временем это, конечно, произойдет. Путин же ездит в регионы», - сказал он.

В ответ на реплику, что Путин давно не приезжал в регион, Песков ответил, что это обязательно произойдет.

«Ну, будет. Очень напряженная повестка сейчас», - добавил пресс-секретарь Кремля, не озвучив конкретных сроков.

В прошлый раз Путин посещал республику еще в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил Путина посетить регион. По его словам, об этом попросили местные старейшины. Также политик напомнил, что президент сделал все необходимое для восстановления инфраструктуры Чечни.

Чечня Дмитрий Песков Владимир Путин
22 ноября 2023, 07:01
Представители 183 стран захотели приехать на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
РИА «Новости»
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Всемирный фестиваль молодежи откроется в Сочи через 100 дней. Организаторы получили заявки из 183 стран мира. Президент России Владимир Путин поприветствовал будущих участников мероприятия и заявил, что их примут, как дорогих гостей. Видеообращение опубликовали на сайте Кремля.

«Это яркое событие состоится в Сочи на федеральной территории „Сириус“. Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей», - сказал он.

Хотя Всемирный фестиваль молодежи пройдет 1 марта 2024 года, оргкомитет уже получил более 250 тысяч заявок из 183 стран мира. Владимир Путин заявил, что это показало - нет силы выше дружбы. По его словам, делегатов заинтересовали традиции, ценности и достижения России.

Обратный отсчет дней до открытия фестиваля запустили на международной выставке-форуме «Россия». Президент поприветствовал будущих участников и выразил уверенность в том, что фестиваль станет значимым шагом к созданию многополярного мира.

Росмолодежь прогнозировала, что в фестивале примут участие делегаты 155 стран , в том числе из Шанхайской организации сотрудничества.

Отбор волонтеров стартовал в сентябре.

Молодежь Сочи Владимир Путин
22 ноября 2023, 05:51
Россиянам рассказали, ждать ли магнитную бурю на этой неделе
Unsplash
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Жителям Земли на этой неделе пообещали магнитную бурю, но повышение геомагнитной активности, скорее всего, до нее не дотянет. Об этом РИА «Новости» заявила  сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

Она пояснила, что магнитная буря происходит, когда превышаются определенные пороги в значениях геомагнитных индексов.

«Если случился К-индекс геомагнитной активности пять, началась буря. Пока по прогнозам, наверное, пятерка не случится, четверка наверняка будет. То есть не дотянет до бури», - отметила Абунина.

Ранее о новой магнитной буре предупреждали сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Они прогнозировали, что своего пика буря достигнет в среду, 22 ноября. Специалисты оценили интенсивность магнитной бури в пять баллов.

Как рассказывал врач-кардиолог Юрий Конев, магнитные бури могут вызывать панический страх у людей с психическими расстройствами. Еще они способны спровоцировать тахикардию.

Ученые Солнце
22 ноября 2023, 02:15
Россиян предупредили о «медицинском» мошенничестве
Unsplash
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Развитие информационных технологий открыло дорогу для дилетантов в медицине, которые необоснованно объявляют себя высококлассными специалистами. Врачи-самозванцы получают баснословные доходы, а для простых людей сотрудничество с ними чаще всего заканчивается потерей денег. Но мошенников в сфере «медицины» к ответственности очень сложно, отметил в разговоре с «360» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Главная беда заключается не в том, что граждане могут нанести непоправимый вред своему здоровью. Ведь зачастую докторами себя называют проходимцы, не имеющие ни профильного образования, ни опыта работы. Зато привлекательная реклама и ничем не подтвержденные обещания делают свое дело», - сказал он.

Такие лжеврачи привлекают к себе пациентов, за лечение которых профессионалы берутся с большой осторожностью. Многие больные или их родственники готовы заплатить много денег за обещание вылечить. Однако каждый психиатр знает, что душевные расстройства вылечить невозможно.

С точки зрения законодательства за незаконную медицинскую деятельность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена санкция в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев.

«За извлечение дохода в особо крупном размере положено лишение свободы сроком до пяти лет. Если это же деяние повлекло причинение вреда здоровью или смерть человека, то грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех или пяти лет соответственно. Получается, чтобы привлечь лжеврачей к уголовной ответственности, как минимум они должны нанести ущерб не менее чем на 2,25 миллиона рублей, как максимум - убить человека», - пояснил Хаминский.

По его словам, на данный момент подобные доктора продолжают находиться на свободе и калечить судьбы людей. Поэтому без изменения уголовного законодательства ситуацию не исправить, резюмировал Хаминский.

Врачи Россия Медицина
21 ноября 2023, 20:48
Муратов на суде с Минюстом процитировал Толстого
РИА «Новости»
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Замоскворецкий суд начал рассмотрение иска нобелевского лауреата, бывшего главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова* к Минюсту о незаконности его признания иноагентом. Об этом сообщил РБК.

На заседании Муратов заявил, что «каждый должен оказывать сопротивление произволу и мракобесию».

«Я, конечно, дурак, но верю, что шанс у нас есть. Потому что еще любимый мной Лев Николаевич Толстой верно заметил: мракобесие ужасно, но мракобесы смешны», - сказал он.

Муратов* попал в список иноагентов 1 сентября. Его обвинили в распространении материалов иностранных агентов и использовании зарубежных площадок для формирование негативного отношения к политике России.

Нобелевскую премию мира Муратов* получил в 2021 году за усилия по продвижению свободы слова и информации, а также независимой журналистики.

*Признан иностранным агентом в России.

Суд Журналистика Иноагенты

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