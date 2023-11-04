04 ноября 2023, 02:06

Прием заявок на всероссийский конкурс «Это у нас семейное» продлили

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Прием заявок на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» продлили после большого количества просьб от граждан. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Его слова передал ТАСС.

«Поток заявок не спадает, поэтому решили, что не надо делать ограничения. <…> Принято решение не останавливать прием заявок», - заявил он.

Кириенко указал на большое число граждан, обратившихся к наблюдательному совету конкурса. Многие из них не успели подать заявку, которая оказалась очень серьезной - «надо собрать семейную команду из трех поколений семьи».

По словам замруководителя, с 4 ноября начнется отправка заданий успевшим зарегистрироваться участникам. Люди могут начать соревноваться и выполнять задачи, однако заявки принимать не перестанут.

Ранее, 18 октября, Кириенко заявил, что анкеты для участия в конкурсе подали 340 тысяч человек. Победители состязания получат сертификаты на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий и путешествий по регионам РФ.

Прием заявок на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия - страна возможностей» продлили после большого количества просьб от граждан. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Его слова передал ТАСС.

Семья Россия конкурсы
04 ноября 2023, 00:30
Меликов призвал дагестанцев не позволять собой манипулировать
Pxhere
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Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не давать собой манипулировать. Обращение появилось в его Telegram-канале.

В Сети снова распространяются призывы к новым беспорядкам, отметил глава региона. По его словам, провокаторы пытаются вывести молодежь на улицы под различными предлогами.

«Призываю всех моих земляков - мудрых, трудолюбивых, дружелюбных дагестанцев - не давать манипулировать собой», - написал Меликов.

Он подчеркнул, что провокаторы хотят ослабить Россию. Однако дагестанцы не должны становиться послушными куклами в руках тех, кто несет ответственность за гибель соотечественников в зоне спецоперации и детей в Палестине, заключил глава региона.

В СМИ распространяется документ МВД об усилении полицейского патруля 5 ноября в Дагестане. Именно в этот день в регионе планировались новые протестные акции. Однако подлинность указа правоохранительных органов не подтверждена.

Дагестан Протесты
03 ноября 2023, 23:30
Полицейский патруль усилят в Дагестане 5 ноября из-за планируемых протестов — СМИ
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Документ МВД об усиленных патрулях 5 ноября в Дагестане разошелся по местным каналам. Правоохранители будут задерживать пытающихся протестовать активистов, сообщил Telegram-канал Redovka.

Согласно указу, с 08:00 воскресенья полицейские начнут патрулировать улицы, выявлять и отправлять в дежурные части подозрительных лиц. Именно 5 ноября в Дагестане планировались новые протестные акции. Правоохранители будут искать людей, которые могут так или иначе относиться к экстремизму.

О том, какие меры примут в отношении протестующих, в документе не уточнили. При этом подлинность указа также не подтверждена. Не исключено, что 5 ноября на улицах действительно усилят патруль, чтобы не допустить повторения событий в аэропорту Махачкалы.

Беспорядки в воздушной гавани Дагестана произошли вечером 29 октября. Протесты и штурм нанесли значительный ущерб аэропорту. Разрушения оценили в несколько сотен миллионов рублей , сообщили в Следственном комитете России.

Дагестан МВД РФ Протесты Полиция
03 ноября 2023, 23:00
Двух запертых в машине собак заметили на севере Москвы
pxhere.com
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Неравнодушные жители района Коптево на севере Москвы обнаружили в одном из припаркованных автомобилей запертых собак. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «Известий».

На видео одна из собак начала лаять при приближении прохожего. Очевидцы забеспокоились, есть ли у питомцев вода и еда. Местные дворники сообщили, что хозяйка часто оставляет собак в автомобиле.

Ранее в центре Москвы нашли запертого в машине кота. Он просидел в автомобиле четыре дня без воды и еды. Сотрудники МЧС и полиции освободили питомца. Животное в семью забрал работник органов столичной прокуратуры.

СМИ выяснили, что хозяином кота является 40-летний сын владельца автомобиля. Мужчина проживает в Московской области. Несколько дней назад его забрали в психиатрическую клинику. В день госпитализации мужчина получил семь штрафов за превышение скорости.

Собаки Машины Москва 2023
03 ноября 2023, 21:57
Минюст внес в реестр иноагентов трех российских журналистов
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России признало иностранными агентами ряд российских журналистов: Дмитрия Еловского, Дмитрия Губина и Андрея Солдатова. Список опубликовали на сайте ведомства.

Также в реестр внесли политолога Марию Снеговую и юриста, блогера Кирилла Качура.

Есть и те, кого исключили из списка - региональная национально-культурная общественная организация «Туба калык». Ее убрали из перечня в связи с ликвидацией.

Ранее комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* обжаловал в суде решение Минюста о внесении его в перечень иностранных агентов. Иск юмориста к ведомству приняли, однако дату заседания пока не определили.

Мужчине присвоили статус после его участия в создании материалов иноагентов, также он негативно высказывался о спецоперации РФ на Украине. После февраля Белый* переехал в Турцию, а потом в Испанию, где намерен получить вид на жительство и паспорт.

*Признан в России иностранными агентами.

Суд Журналистика Иноагенты

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