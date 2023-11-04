Прием заявок на всероссийский конкурс «Это у нас семейное» продлили

«Поток заявок не спадает, поэтому решили, что не надо делать ограничения. <…> Принято решение не останавливать прием заявок», - заявил он.

Кириенко указал на большое число граждан, обратившихся к наблюдательному совету конкурса. Многие из них не успели подать заявку, которая оказалась очень серьезной - «надо собрать семейную команду из трех поколений семьи».

По словам замруководителя, с 4 ноября начнется отправка заданий успевшим зарегистрироваться участникам. Люди могут начать соревноваться и выполнять задачи, однако заявки принимать не перестанут.

Ранее, 18 октября, Кириенко заявил, что анкеты для участия в конкурсе подали 340 тысяч человек. Победители состязания получат сертификаты на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий и путешествий по регионам РФ.

Прием заявок на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия - страна возможностей» продлили после большого количества просьб от граждан. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Его слова передал ТАСС.