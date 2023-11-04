Прием заявок на всероссийский конкурс «Это у нас семейное» продлили
Прием заявок на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» продлили после большого количества просьб от граждан. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Его слова передал ТАСС.
«Поток заявок не спадает, поэтому решили, что не надо делать ограничения. <…> Принято решение не останавливать прием заявок», - заявил он.
Кириенко указал на большое число граждан, обратившихся к наблюдательному совету конкурса. Многие из них не успели подать заявку, которая оказалась очень серьезной - «надо собрать семейную команду из трех поколений семьи».
По словам замруководителя, с 4 ноября начнется отправка заданий успевшим зарегистрироваться участникам. Люди могут начать соревноваться и выполнять задачи, однако заявки принимать не перестанут.
Ранее, 18 октября, Кириенко заявил, что анкеты для участия в конкурсе подали 340 тысяч человек. Победители состязания получат сертификаты на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий и путешествий по регионам РФ.
Прием заявок на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия - страна возможностей» продлили после большого количества просьб от граждан. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Его слова передал ТАСС.