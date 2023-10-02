Прием заявок на детский чемпионат «Мастерята» стартовал в Москве

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Соревнования пройдут в различных возрастных категориях: первые и вторые классы, третьи и четвертые, а также «Семья мастеров» (от пятого до восьмого класса). Ученики начальной школы будут участвовать в команде из двух человек вместе с наставником, а в семейной категории ребятам помогут их близкие родственники.

Заявки на участие будут принимать до 31 октября.

Ранее «Эколята» перешли к региональному этапу всероссийских конкурсов по экологии.

Чемпионат проведут для школьников первого-восьмого класса, чтобы они познакомились с востребованными профессиями и смогли продемонстрировать свои профессиональные навыки.

Всего в соревнованиях - 45 уникальных компетенций, 11 из которых добавили в этом году. Среди новых - «Администрирование отеля», «Полимеханика и автоматизация», «Лазерные технологии» и другие.