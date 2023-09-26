Прием проектов для участия в «Академии инноваторов» завершили в Москве

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«Интерес к программе проявили не только москвичи, но и предприниматели из Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и еще 111 городов России. Заявки отправили свыше 1,6 тысячи человек. Большинство идей были посвящены применению искусственного интеллекта в различных сферах», - рассказала она.

За каждым участником прикрепят наставника. Также они встретятся с потенциальными заказчиками и инвесторами. Кроме того, резиденты смогут протестировать финальный продукт на одной из городских площадок. В рамках проекта молодые специалисты получат реальный опыт, а работодатели - сэкономят время на поиске сотрудников.

Ранее предприниматели Подмосковья получили свыше 40 тысяч услуг центра «Мой бизнес» с начала года. Самыми популярными из них стали производство видеоролика, печатной продукции, создание сайта и регистрация товарного знака.

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