В начале своего послания подписчикам журналист заявил, что его сильно впечатлил засыпанный снегом перед Новым годом город.

«Новости из Москвы. Все, что вам рассказали об этом месте, - ложь. Стратегического поражения России нигде не видно», - подписал свой пост Боуз.

В своем видео он подчеркнул, что послушал новогоднее обращение президента Владимира Путина и в очередной раз убедился в том, что западные политики не понимают того, насколько сильна Россия.

Также Боуз раскритиковал своих британских и американских коллег, продвигающих пропагандистские нарративы о слабости и проблемах страны.

В конце декабря ирландский журналист подвел итоги в 2024 года в своих социальных сетях. Он подчеркнул, что западные элиты окончательно задурили голову населению пропагандой. В качестве примера Боуз привел сюжеты западных СМИ о ситуации в зоне спецоперации.